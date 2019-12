Uefa sorteia oitavas de final da Champions, e Real Madrid pegará o Manchester City

Como esperado, as oitavas de final da Liga dos Campeões terão um confronto de dois poderosos clubes: o Real Madrid enfrentará o Manchester City logo no primeiro mata-mata da edição 2019/20. A Uefa sorteou os duelos nesta segunda-feira, em Nyon, na Suíça, e também ficou definido que o PSG terá como rival o Borussia Dortmund, e o atual campeão Liverpool pegará o Atlético de Madrid.





O Barcelona enfrentará o Napoli, enquanto Chelsea e Bayern de Munique reeditarão a final da edição 2011/12, e a Juventus terá como rival o Lyon - que tem como diretor de futebol o ex-jogador Juninho Pernambucano. Vice-campeão em 2018/19, o Tottenham enfrentará o RB Leizpig. Atalanta e Valencia protagonizarão o confronto com menos tradição.





Os confrontos das oitavas de final serão realizados em quatro semanas, entre fevereiro e março. Os duelos de ida serão disputados nos dias 18, 19, 25 e 26 de fevereiro. As partidas de volta ocorrerão nos dias 10, 11, 17 e 18 de março. Os times que ficaram na primeira colocação de seus grupos disputarão os jogos de volta em casa.





As 16 equipes foram divididas em dois potes: no 1, os times que avançaram na primeira posição de seus grupos; no 2, as equipes que ficaram em segundo. As únicas restrições eram que clubes do mesmo país e equipes que se enfrentaram na fase de grupos não poderiam duelar. Participaram do sorteio, como embaixador da final em Istambul, o ex-jogador Hamit Altintop, e a ex-jogadora inglesa Kelly Smith.





Confira os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões 2019/20:





Borussia Dortmund x PSG - 18/02 e 11/03

Real Madrid x Manchester City - 26/02 e 17/03

Atalanta x Valencia - 19/02 e 10/03

Atlético de Madrid x Liverpool - 18/02 e 11/03

Chelsea x Bayern de Munique - 25/02 e 18/03

Lyon x Juventus - 26/02 e 17/03

Tottenham x RB Leipzig - 19/02 e 10/03

Napoli x Barcelona - 25/02 e 18/03





Globo Esporte