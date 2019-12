Um terço dos brasileiros gastaria mais com viagens para ver uma partida de futebol do que viagens em família

2020 será um grande ano para o mundo dos esportes. Afinal, no ano que vem, 12 cidades europeias receberão a UEFA EURO 2020TM e outros importantes eventos esportivos acontecerão no Japão e na Austrália. Antes disso, no entanto, alguns torcedores brasileiros de futebol ainda terão grandes emoções com a definição do melhor clube do mundo nos próximos dias. Pensando nisso, a Booking.com conduziu uma pesquisa com mais de 22.500 pessoas em 29 mercados que revela que 33% dos brasileiros dizem que pagariam mais para uma viagem com esse fim do que para uma viagem em família.





Além disso, os torcedores do país estão entre as seis nacionalidades mais dispostas a cancelar sua lua de mel se isso significasse a oportunidade de ver sua equipe jogar ao vivo em um grande evento: 1 em cada 5 (22%) fãs do esporte no país o fariam, atrás de países como China, Índia e Indonésia. O motivo por trás disso? O medo de perder momentos importantes do esporte e o comprometimento em demonstrar apoio ao time do coração em estádios.





Inclusive, 77% dos torcedores brasileiros dizem que nunca abandonariam um jogo antes do apito final, independentemente do seu time estar ganhando ou perdendo, sendo que 47% ficariam no estádio porque ainda teriam a esperança de ver o jogo virar e testemunhar a vitória.





Ao planejarem suas viagens, os torcedores começam a procurar um lugar perfeito de hospedagem assim que os jogos aos quais vão assistir são definidos. E o que os brasileiros mais levam em conta quando estão fazendo isso é o preço (89%) e a localização (85%) da acomodação em relação ao estádio ou local da competição.





Não à toa, para a decisão dos próximos dias, os brasileiros são a nacionalidade que mais reservou hospedagem na cidade de Doha, no Catar, no período de 16 a 22 de dezembro. Já os três tipos de acomodação mais reservados pelos brasileiros na cidade para o período são hotel, aparthotel e hostel.





A Pesquisa





Pesquisa encomendada pela Booking.com e conduzida de forma independente com uma amostra de 22.603 fãs do esporte (o painel de recrutamento deu preferência a fãs de futebol) com mais de 18 anos em 29 mercados (incluindo 1.000 de Austrália, Alemanha, França, Espanha, Itália, Japão, China, Brasil, Índia, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, Indonésia, Colômbia e Coreia do Sul; e 500 de Nova Zelândia, Tailândia, Argentina, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Hong Kong, Croácia, Taiwan, México, Países Baixos, Suécia, Singapura e Israel). O trabalho de campo ocorreu entre 8 de agosto e 2 de setembro de 2019.





* Como o levantamento foi realizado no dia 10 de dezembro de 2019 para reservas para o período de 16 a 22 de dezembro de 2019, as mesmas estão sujeitas a alterações devido a cancelamentos ou modificações pelos hóspedes.