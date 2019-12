Valtteri Bottas admite que chegou a perder paixão pela Fórmula 1 e temeu ser demitido pela Mercedes

(Foto: Charles Coates/Getty Images)









Após sua melhor temporada na Fórmula 1, com quatro vitórias e um até então inédito vice-campeonato, Valtteri Bottas admitiu que chegou a perder a paixão pelas corridas no fim de 2018, quando viveu sua pior fase na carreira. Mesmo pilotando o carro campeão mundial (Mercedes), o finlandês não venceu nenhuma prova e foi um decepcionante quinto colocado no campeonato. Bottas admitiu que temeu perder seu lugar na equipe alemã e que lutou para recuperar os resultados e a paixão perdidas.





- Se eu tivesse uma temporada semelhante a 2018, não acho que a equipe continuaria comigo. É assim que a Fórmula 1 funciona. Eu me diverti muito mais entre as corridas agora e meio que me apaixonei pelo esporte, o que talvez tenha perdido um pouco no fim do ano passado. Estou gostando muito de pilotar e foi uma temporada tão importante para mim. Agora posso dizer com alegria novamente que tenho muitos e muitos anos e espero que ainda tenha o mesmo desenvolvimento - disse Bottas ao site "Autosport".





Entre as temporadas de 2018 e 2019, Bottas intensificou a preparação física e até se isolou no inverno finlandês. Isso rendeu resultados, tanto que o finlandês venceu duas das primeiras quatro corridas e chegou a liderar a tabela. Depois, foi superado pelo companheiro Lewis Hamilton mas ainda venceu duas provas, no Japão e nos Estados Unidos, e garantiu o vice:





- Definitivamente, estou com uma mentalidade muito diferente em relação ao ano passado. Eu estava contando os dias em que a temporada (de 2018) terminaria e que poderia encontrar uma maneira de me recompor e começar do zero novamente. O último mês da temporada do ano passado parecia muito, muito tempo.





Bottas sabe que estará novamente sob observação no ano que vem, o último de seu atual contrato com a Mercedes. Por isso mesmo, o finlandês tem consciência de que não precisa apenas começar e terminar bem o campeonato, mas ser constante durante todo o campeonato.





- É melhor, e uma maneira mais fácil mentalmente de começar a (próxima) temporada. Eu sinto que é importante ter bons resultados, não apenas nas últimas corridas. Não é 100% necessário, porque eu sei que, mesmo após uma temporada ruim, você pode começar uma nova temporada forte. Mas é apenas melhor, e também para a equipe saber que eu posso me apresentar durante todo o ano, em todas as pistas, e então eles sabem que estou definitivamente em alta em 2020 - finalizou.





Globo Esporte