Vettel garante que só deseja superar próprios limites: "Não acordo e penso que sou o melhor"

Aos 32 anos, Sebastian Vettel sabe que está indo para a parte final de sua carreira na Fórmula 1 e, consagrado com o tetracampeonato, garantiu que não se preocupa em ser o melhor da categoria, e sim em superar seus próprios limites. O alemão vem de uma temporada difícil, na qual foi superado no duelo interno da Ferrari pelo jovem Charles Leclerc. Foram duas vitórias do monegasco contra uma do alemão, que ficou 24 pontos atrás do companheiro na classificação final do campeonato.





- Não penso: "já ganhei antes, não preciso repetir". Não acho que meus sucessos passados ​​me trarão sucesso no futuro. Ao mesmo tempo, estou muito privilegiado por ter estado nessa situação mais de uma vez para poder provar a mim mesmo que posso vencer o melhor e que sou um dos melhores. Não acordo de manhã e penso: "sou o melhor!". Eu sei que você pode ler sobre isso em livros que lhe dizem como pensar. Isso não funciona assim para mim - disse Vettel ao site "Motorsport-Magazin.com".





O piloto da Ferrari garantiu ainda que não se preocupa com as opiniões dos outros sobre sua performance na pista. O alemão não conquista um título desde a temporada de 2013, quando ainda corria pela equipe RBR:





- É por isso (próprio desempenho) que estou aqui, quero provar isso para mim mesmo. Essa é a coisa mais valiosa para mim. Você nunca pode provar a si mesmo para todos. Isso é impossível, mas também não é relevante para mim.





Quinto colocado na temporada 2019 da Fórmula 1, Sebastian Vettel disputará no ano que vem seu último campeonato em seu atual contrato com a Ferrari. Seu desempenho vem em queda desde o meio do ano passado, e já foram cogitadas transferências para McLaren e RBR.





