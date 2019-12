Zezé Perrella detona postura de Thiago Neves e dá recado a restante do elenco do Cruzeiro: "De gente assim, não precisamos"

(Foto: Gabriel Duarte)









Zezé Perrella não poupou palavras ao comentar o afastamento do meia Thiago Neves, decisão tomada nesta segunda-feira após o meio-campo ser flagrado durante evento musical, realizado no domingo, no Mineirão, um dia após a constatação de um edema na coxa do camisa 10. O comportamento do atleta foi duramente questionado pelo gestor de futebol do Cruzeiro, que já havia dito que não toleraria atletas em “noitadas”, em meio à má fase do time no Brasileirão.





“Acho que o Thiago, na verdade, quis me testar. Só pode. Só que ele mexeu com a pessoa errada”





A declaração de Perrella foi na chegada da delegação do Cruzeiro ao estádio São Januário, onde o time encara o Vasco pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, na luta para deixar a zona do rebaixamento.





Thiago Neves tem contrato com o Cruzeiro até o fim do ano que vem. Se não arrumar outro clube, ficará apenas treinando, é o que garante Zezé Perrella





- O cara com uma lesão, ao invés de se tratar, vai para uma festa com 10 mil pessoas... eu já tinha pedido para ele que não fizesse esse tipo de festa, agora o torcedor tá desesperado com a situação que nós estamos, que exemplo que esse cara tá dando? Qual o comprometimento dele com o Cruzeiro? Comemorando o quê? Eu não falei com ele não, da mesma maneira que ele não me pediu autorização para ir na festa eu também não conversei com ele não. Gravei aquele vídeo.





No início deste ano, em meio ao interesse do Grêmio em Thiago Neves, a diretoria do Cruzeiro, a qual o futebol era comandado pelo vice-presidente Itair Machado, renovou o contrato do camisa 10 até o fim do ano que vem. O documento previa, ainda, que se ele disputasse ao menos 42 jogos em 2020, o vínculo seria automaticamente renovado para 2021, segundo Perrella.





- Eu não estou com o contrato aqui agora. Mas ele tinha que fazer 42 jogos, mas na próxima temporada. Ele fazendo esses 42, automaticamente seria renovado o contrato.





Após o anúncio do afastamento de Thiago, na manhã desta segunda-feira, o GloboEsporte.com fez contato com Leandro Lima, empresário do meia, que se encontra fora do Brasil. Ele disse que tomou conhecimento do ocorrido, mas ainda não conversou com o meio-campo.





Cerca de uma hora e meia depois da entrevista de Zezé Perrella no Rio de Janeiro, Thiago Neves usou as redes sociais para se defender criticar a postura da diretoria:





- Eu Thiago, estou sendo contantemente exposto pela diretoria do Cruzeiro EC. Clube que defendi com afinco e tanto contribui nesses últimos anos, em especial nas últimas conquistas: campeonato mineiro 2018, 2019 e Copa do Brasil 2017,2018. Me reservo o direito de não me manifestar sobre qualquer comentário feito pela diretoria, até para não me expor ainda mais. Que Deus perdoe essas pessoas... !! (sic)





Não é a primeira vez!





O dirigente lembrou do seu histórico ao punir jogadores que não se enquadram na disciplina imposta por ele. Em 2001, quando ocupava a cadeira de presidente do Cruzeiro, ele afastou o atacante Edmundo, que assumiu ter batido com displicência um pênalti contra o Vasco.





- Eu já afastei jogadores muito mais importantes do que ele, em momentos diferentes da história. Eu fico indignado é com a falta de concentração, com a falta de comprometimento. Poxa, uma imagem é uma imagem. O jogador tem direito de imagem, recebe direito de imagem. O torcedor que vê um jogador na noite, apesar de não estar jogando, mostra a preocupação dele e o grau de comprometimento dele com o time, que é zero, o torcedor fica revoltado mais ainda.





O recado foi expandido a todo elenco.





- Eu acho que os jogadores, pelo que senti, estavam todos bem invocados com o Thiago. Ele estão aqui tentando tirar o Cruzeiro dessa situação. Ele está lá, rindo, fazendo festa? Eles também, tenho certeza que a grande maioria não apoiou a atitude do Thiago. Mas eu vou conversar com todos eles.





Salários





Depois do jogo contra o CSA, na quinta-feira, vazou um áudio de Thiago Neves enviado a Zezé Perrella, no qual o meia pedia ao dirigente que pagasse parte dos salários de setembro que ainda não havia sido quitada. Segundo Perrella, os vencimentos daquele mês já foram acertados com os jogadores. Agora, o débito é de duas folhas salariais.





- Coloquei aquele mês, o mês que faltava, agora estamos com dois meses atrasados. Mas, é uma realidade hoje de 70% dos clubes do Brasil. Mas no Cruzeiro, de uns tempos para cá, talvez porque o Cruzeiro não tinha essa história de atrasar salários num é?! Agora, eu jogo muito aberto. Não estamos em dia? Não estamos em dia. Tem que falar a verdade! Agora, jogador de futebol hoje em dia tá ganhando tanto dinheiro que não é possível que ficar sem receber dois meses vai fazer falta.





Globo Esporte