A caminho do Atlético-MG, Rafael Dudamel se despede da seleção venezuelana

Rafael Dudamel deu mais um passo rumo à oficialização no Atlético-MG. O treinador, que deve ser anunciado pelo Galo nos próximos dias, se despediu oficialmente da seleção venezuelana por meio de carta aberta divulgada no Twitter na tarde desta quinta-feira:





"Hoje, dei um passo para o lado, para desistir da Vinotinto (como é chamada a Seleção) no seu melhor momento histórico e nas portas do início de um novo ciclo eliminatório"





No comunicado, Dudamel afirma que abre mão da Seleção pelo fato de a relação com a dirigência da Federação Venezuelana de Futebol (FVF) ter se deteriorado nos últimos tempos, o que tornou impossível a continuação dele à frente das equipes sub-20 e profissional daquele país.





- Meu relacionamento com as dirigências estavam se deteriorando rapidamente nos últimos tempos e, nas condições atuais, era muito difícil continuar. Por esse motivo, e com uma equipe blindada, deixo a posição de técnico nacional para que um novo técnico possa proteger as condições de trabalho que não eram mais oferecidas a mim, essenciais para alcançar o sonho tão esperado.





O comunicado oficial ocorre no mesmo dia em que Dudamel se reunião com a FVF para definir a saída rumo a Belo Horizonte, onde assinará com o Atlético-MG por dois anos, um contrato válido até dezembro de 2021.





Outros quatro integrantes da comissão técnica da seleção venezuelana também estarão presentes na reunião com o treinador e a alta cúpula da federação venezuelana. A ideia de Dudamel é trazer para o Atlético os profissionais que já trabalham com ele na seleção. São eles: Marcos Mathías (assistente técnico), Joseph Cañas (preparador físico), Rodrigo Piñón (analista de desempenho) e Jeremías Álvarez (psicólogo).





Globo Esporte