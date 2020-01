A poucos dias do início do Paulistão, Roger Bernardo elogia preparação da Inter de Limeira

(Foto: Divulgação/Inter de Limeira)

Na próxima quarta-feira (22) a bola volta a rolar no campeonato estadual de maior visibilidade do país. O campeonato paulista contará com 16 clubes divididos em quatro grupos. Os dois primeiros de cada grupo avançar à fase quartas de final.





Treinando forte desde o final do ano passado, a Inter de Limeira está no grupo C juntamente com Ituano, Mirassol e São Paulo. Comandado pelo ex-jogador Elano Blumer, o Leão espera aproveitar esse período maior de treinamento para iniciar bem a competição. “Estamos fazendo uma ótima preparação. O grupo está bastante homogêneo e assimilando bem as instruções do Elano. Temos um elenco jovem com alguns atletas experientes. Acredito que essa é a receita para que a gente consiga surpreender no Paulistão”, revelou o defensor Roger Bernardo.





Aos 34 anos e com vasta experiência internacional, Roger Bernardo será uma das peças que poderá agregar tanto dentro, quanto fora de campo. “Tenho gostado muito dos nossos treinamentos e jogos-treinos. O grupo está muito focado em fazer um grande campeonato”, destacou.





A estreia do Leão será na próxima quarta-feira (22), às 19h15, contra o Guarani, no estádio Major Levy Sobrinho. “Muito ansioso por voltar a disputar um Paulistão. Como todo respeito aos outros estaduais, mas aqui é diferente. Vamos dar tudo para ajudar a Inter a alcançar seus objetivos”, finalizou Roger Bernardo.