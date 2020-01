Agente de Rossi admite contato do Atlético-MG pelo atacante, que está livre no mercado

(Foto: André Durão)









O Atlético-MG tem o interesse na contratação do atacante Rossi, que disputou a última temporada pelo Vasco e que conseguiu a liberação do passe junto ao Shenzhen, da China, no dia 1º de janeiro. O jogador está livre no mercado.





A informação, inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia, foi confirmada ao GloboEsporte.com pelo empresário Dhari Pisseti, que cuida da carreira do atacante. O Atlético-MG, por meio da assessoria, se limitou a dizer que não comenta sobre especulações.





Segundo o agente, as conversas aconteceram com o diretor de futebol Rui Costa, no ano passado, e não puderam prosseguir porque Rossi ainda estava vinculado ao Shenzhen. Segundo Pisseti, atualmente, são nove clubes brasileiros interessados no atacante.





- A gente chegou a conversar com o diretor do Atlético, mas eu tive que segurar tudo porque não podia evoluir em negociação nenhuma por não ter a liberação do clube da China. Ela só aconteceu dia 1º, estamos retomando todas as negociações agora. São nove clubes interessados no Rossi aqui no Brasil.





Alguns clubes interessados em Rossi já são de conhecimento geral. O Vasco quer seguir com o atleta no ano que vem; o Fluminense tem interesse no jogador; os rivais Ceará e Fortaleza também sondaram a situação.





Rossi, de 26 anos, seria uma alternativa do Atlético-MG para as saídas de Luan e Chará, negociados com V-Varen Nagasaki, do Japão, e Portland Timbers, dos EUA, respectivamente. No ano passado, o atacante de velocidade disputou 41 jogos e marcou quatro gols pelo Vasco.





Globo Esporte