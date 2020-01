Agüero entra para a história, Manchester City goleia e complica a vida do Aston Villa

Como era esperado, o Manchester City não teve nenhuma dificuldade para golear o Aston Villa por 6 a 1, na tarde deste domingo, fora de casa. O jogo ainda entrou para a história do argentino Sergio Agëro, que marcou três vezes e tornou-se o estrangeiro com o maior número de gols no Campeonato Inglês. Agora são 177 no total. Mahrez (2) e Gabriel Jesus também marcaram, e El-Ghazi fez o de honra.





Com o resultado, o Manchester City chega na segunda posição do Campeonato Inglês com 47 pontos. Já o Aston Villa se complicou muito com a derrota e termina a rodada com apenas 21 e na zona do rebaixamento.





O City definiu o jogo ainda no primeiro tempo com quatro gols. Sem nenhuma dificuldade, o ataque se destacou. Mahrez fez os dois primeiros. Os seguintes tiveram participação decisiva do belga De Bruyne, que deu duas assitências para Agüero e Gabriel Jesus aumentarem. A Aston Villa só conseguiu chegar aos 40 minutos, mas o chute de El-Ghazi não assustou Ederson. Na etapa final, o City seguiu pressionando, e Agüero ainda fez mais dois. De pênalti, El-Ghazi marcou o de honra para os donos da casa.





Na próxima rodada, o Manchester CIty recebe o Crystal Palace, no sábado. Por sua vez, o Aston Villa visita o Brigthon no mesmo dia.





Globo Esporte