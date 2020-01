Agüero marca dois, mas Fernandinho faz gol contra, e Manchester City empata com Crystal Palace

O dia era de festa para Pep Guardiola, que completa 49 anos neste sábado. No entanto, o técnico espanhol acabou não tendo muito o que celebrar após o seu Manchester City empatar por 2 a 2 com o Crystal Palace em casa. Após sair atrás do placar, o City virou com dois de Agüero, mas viu Fernandinho, em um lance de infelicidade, marcar um gol contra aos 45 do segundo tempo e impedir o quatro triunfo consecutivo dos Citizens no Campeonato Inglês.





Com o resultado, o Manchester City segue em segundo lugar, com 48 pontos, e está a 13 do líder Liverpool, que faz o clássico da rodada com o Manchester United neste domingo. O Crystal Palace, por sua vez, é o 9º colocado com 30 pontos.





Buscando sua quarta vitória seguida pela primeira vez na temporada, o Manchester City entrou em campo abafando o Crystal Palace, que por sua vez vinha de quatro jogos de invencibilidade (os últimos três com empates). Pressão, posse de bola, inúmeras chances criadas (De Bruyne carimbou o travessão numa falta). Mas aí entrou o velho ditado: “Quem não faz...”. Aos 38, no único arremate ao gol, o Crystal Palace do veterano técnico Roy Hogdson abriu o placar com o turco Tosun, contratado nesta janela por empréstimo junto ao Everton.





No segundo tempo, a partida seguiu na mesma toada da etapa inicial. City pressionando, Palace defendendo. Aos 15, Guardiola sacou David Silva, que completou 300 jogos na Premier League, e colocou Gabriel Jesus. O brasileiro entrou bem e, aos 36, cruzou na medida para Agüero empatar. Aos 41, novo cruzamento, dessa vez de Mendy, e cabeçada certeira do atacante argentino. Mas, aos 45, Zaha ganhou de Stones – que já havia falhado no gol de Tosun – e cruzou rasteiro. Fernandinho foi tentar evitar que a bola chegasse em Wickham, mas acabou marcando contra.





Com os dois gols, Agüero chegou a 251 gols com a camisa do Mancheter City. 179 deles na Premier League. Número que o colocou na quarta posição entre os maiores artilheiros da competição, superando Frank Lampard.





Globo Esporte