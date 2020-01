Alexandre Mattos deixa o Cruzeiro quatro dias depois de aceitar ajudar o clube

(Foto: Tossiro Neto)









Mais um nome "forte" deixa o Cruzeiro nesta manhã de quinta-feira. O diretor de futebol, Alexandre Mattos, comunicou ao clube que não irá auxiliar o time mineiro da forma que estava fazendo. O anúncio é feito quatro dias depois de Mattos aceitar ajudar o Cruzeiro na fase de transição até ter seu visto de trabalho regularizado na Inglaterra onde tem contrato com time inglês.





- Pedrinho que me levou. Não posso atrapalhar quem entrar no lugar dele. Sempre a disposição do Cruzeiro, mas quem me levou saiu. Não posso ficar por princípios, né?! - afirmou Alexandre Mattos em contato com GloboEsporte.com.





Pedro Lourenço, vice-presidente também anunciou saída nesta manhã, segundo o empresário, ele não irá fazer parte da gestão do clube, mas continuará ajudando o Cruzeiro sem retirar patrocínios do clube.





Em quatro dias trabalhando pelo clube, Alexandre Mattos comandou a venda de Fabrício Bruno, que movia um processo na Justiça contra o Cruzeiro pedindo a rescisão de contrato. Adiantou as negociações sobre Orejuela e também as saídas de Henrique, Egídio e Marquinhos Gabriel.





Alexandre Mattos também foi decisivo para trazer o atual diretor de futebol do Cruzeiro, Ocimar Bolicenho. Os dois são "velhos conhecidos" e a contratação de Ocimar foi uma indicação de Mattos.





Mattos, Pedrinho, Medioli...





Esta é a terceira saída da alta cúpula do Cruzeiro neste início de semana e demonstra o clima de bastidores tensos na gestão cruzeirense. O CEO do Cruzeiro, Vittorio Medioli comunicou sua saída no domingo. Nesta manhã foi a vez do empresário e gestor de futebol Pedro Lourenço informar que não faz mais parte da gestão cruzeirense. E, após a saída de Pedrinho, foi a vez de Alexandre Mattos também deixar o clube.





Globo Esporte