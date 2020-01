Após cobranças de Greta, Federer vai fazer uma doação para o combate a incêndios na Austrália

(Foto: Edgard Garrido/Reuters)









Em Melbourne para a disputa do Aberto da Austrália, o tenista suíço Roger Federer, de 38 anos, informou que vai fazer uma doação, de valor ainda não revelado, para o combate ao incêndio que destrói grande parte do território australiano, nesta segunda-feira. O tenista foi envolvido na questão pela ativista adolescente, a sueca Greta Thunberg, de 17 anos, que o criticou na sexta-feira por causa de um contrato de patrocínio.





Greta assumiu em 2019 o protagonismo do ativismo contra as mudanças climáticas e, na sexta-feira, condenou Federer por manter um contrato de patrocínio com o banco Credit Suisse. Ela é contra a instituição financeira por conceder empréstimos para indústrias de combustíveis fósseis. Ante a cobrança, o atleta agradeceu a adolescente por lembrá-lo de suas responsabilidades e prometeu fazer algo.





- Levo os impactos e ameaças das mudanças climáticas muito a sério, particularmente porque minha família e eu chegamos à Austrália entre a devastação das queimadas. Tenho muito respeito e admiração pelo movimento jovem das mudanças climáticas e agradeço por nos pressionarem a examinar nosso comportamento e agir por soluções inovadoras. E estou comprometido a usar minha posição privilegiada para dialogar sobre assuntos importantes com meus patrocinadores - afirmou Federer, em comunicado enviado à agência Reuters.





O anúncio de que fará uma doação para o combate aos incêndios na Austrália foi a primeira ação concreta de Federer, após as cobranças de Greta. A revelação foi feita nesta segunda-feira, durante uma ação promocional de um de seus patrocinadores, mas o valor a ser doado não foi divulgado.





- Se podemos ajudar, é bom mostrar a nossa solidariedade diante dessa situação que se tornou incrível neste país - disse o número 3 do mundo, 20 vezes vencedor de Grand Slam e que a partir do dia 20 de janeiro inicia sua luta pelo sétimo título do Aberto da Austrália..





No domingo, a Associação de Tenistas Profissionais (ATP) informou que os atletas masculinos do circuito doaram um total de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,06 milhões) para o combate aos incêndios na Austrália.





Globo Esporte