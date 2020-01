Após golaço, Jorginho faz lobby para Martinelli defender a Itália: “Estou te esperando em março”

O Chelsea vencia por 1 a 0 com gol de Jorginho quando uma arrancada espetacular mudou o panorama do jogo. Gabriel Martinelli foi da intermediária de defesa em um rápido contra-ataque para empatar para o Arsenal e reequilibrar a partida, que terminaria em 2 a 2. Ao final do clássico pelo Campeonato Inglês, o volante brasileiro naturalizado italiano foi até o atacante e brincou, com aquele fundo de verdade:





- A gente está junto lá em março, estamos te esperando lá.





Talvez surpreso, o tímido Martinelli não respondeu, apenas sorriu. O “convite” seria para jogar no próximo compromisso da Itália, que enfrenta a Inglaterra, em Wembley, no dia 27 de março. Com passaporte italiano e sem ter defendido a seleção brasileira principal em competições oficiais, Martinelli é elegível para jogar pelo país europeu.





Nascido em Imbituba, em Santa Catarina, Jorginho se mudou para a Itália ainda adolescente para jogar nas categorias de base do Verona. Quando chegou ao Napoli despontou a nível nacional e, por ter a nacionalidade italiana, optou por defender a Azzurra quando teve a oportunidade em 2016. De 2018 em diante tornou-se titular absoluto. No ano passado foi peça importante nas eliminatórias da Eurocopa e marcou três gols em nove jogos.





Com a Itália fora da última Copa do Mundo, a Eurocopa de 2020 se apresenta como a primeira grande competição de Jorginho. E o volante, apesar de reconhecer o mérito dos atuais companheiros, acredita que o reforço de Martinelli seria bem-vindo.





Há um ano o atacante estava jogando a Copinha pelo Ituano, tendo marcado seis gols em quatro jogos. No time principal foi destaque no Campeonato Paulista e encaminhou o acerto com o Arsenal. De todos os brasileiros que chegaram ao Campeonato Inglês nesta temporada é o que rendeu, até o momento, o melhor custo benefício.





Comprado por seis milhões de libras (cerca de R$ 30 milhões), Martinelli seria inicialmente aproveitado no time sub-23 dos Gunners. Tirou a foto oficial da temporada com o grupo, mas se destacou muito na pré-temporada e foi integrado ao elenco principal. Na terça-feira chegou ao 10º gol em 21 jogos oficiais. É o primeiro jogador com menos de 20 anos a alcançar tal marca no clube em 21 anos. O último foi o francês Anelka, na temporada 1998/99.





- Realmente ele está fazendo um trabalho incrível. Do nada ele estourou, e o futebol tem disso. Ele tem o mérito por ele estar pronto no momento em que a oportunidade apareceu. Está arrebentando, merece, e tomara que possa ajudar bastante a seleção italiana – disse Jorginho, rindo.





Martinelli foi sondado em setembro do ano passado sobre o interesse em defender a seleção sub-19 da Itália, visando a Eurocopa da categoria em 2020. A proposta foi descartada sob a justificativa de que não poderia se ausentar dos compromissos com o Arsenal. A resposta do Brasil veio em novembro, com a convocação para amistosos do sub-23. Ele jogou os 90 minutos na derrota por 1 a 0 para a Argentina.





O técnico André Jardine também quis contar com Martinelli para a disputa do Pré-Olímpico, agora em janeiro, na Colômbia, mas o Arsenal não liberou o jogador. Nesse momento, no entanto, Tite é quem precisa chamá-lo para encerrar qualquer possível assédio italiano. A próxima oportunidade para tal será em março, com o início das eliminatórias da Copa de 2022.





O golaço marcado contra o Chelsea foi visto in loco por parte da comissão técnica do Brasil. César Sampaio, auxiliar de Tite, e Matheus Bachi, observador da Seleção e filho do treinador, estiveram em Stamford Bridge para assistir ao clássico londrino. Observadores da seleção italiana também estavam no estádio.





Enquanto é monitorado de perto pelas duas seleções, Martinelli segue trabalhando pelo Arsenal. O próximo compromisso será na segunda-feira, dia 27 de janeiro, contra o Bournemouth, pela 4ª rodada da Copa da Inglaterra. O time volta a jogar pelo Campeonato Inglês apenas em 2 de fevereiro, contra o Burnley. No momento o clube está em 10º na classificação.





