Após longa novela, Atlético-MG enfim anuncia técnico venezuelano Rafael Dudamel

O Atlético-MG, agora, tem oficialmente um treinador. Após longa novela, o venezuelano Rafael Dudamel, que comandava as seleções sub-20 e principal do país dele, chega ao Galo com contrato de dois anos, válido até dezembro de 2021, como já havia adiantado o GloboEsporte.com. Será a primeira experiência internacional do técnico.





Dudamel traz quatro membros para a comissão técnica. Todos eles trabalhavam com o treinador na Seleção Venezuelana: Marcos Mathías (auxiliar técnico), Joseph Cañas (preparador físico), Rodrigo Piñón (analista de desempenho) e Jeremías Álvarez (coach motivacional).





Rafael Dudamel, ex-goleiro da seleção venezuelana, estava no comando do time nacional desde abril de 2016. Ele participou de um projeto de resultados expressivos. A "Vinotinto" foi terceira colocada no Sul-Americano sub-20 de 2017 e conseguiu um histórico vice-campeonato mundial no mesmo ano, ambos com Dudamel de treinador. Em 2019, o ex-goleiro somou seis vitórias, quatro empates e três derrotas à frente da equipe nacional. Ele oficializou o desligamento da Federação Venezuelana de Futebol nessa quinta-feira.





O técnico irá reencontrar Rómulo Otero no Atlético. O meia-atacante vinha participando das últimas convocações da Venezuela. Além da Vinotinto, Dudamel treinou o Estudiantes de Mérida e o Deportivo Lara, equipes daquele país.





O cargo de treinador do Galo estava vago desde que a diretoria decidiu pela não continuidade de Vagner Mancini, contratado em outubro para assumir o lugar de Rodrigo Santana. O vínculo de Mancini no Atlético foi até 31 de dezembro de 2019. A diretoria alvinegra chegou a se reunir com Jorge Sampaoli em Belo Horizonte, mas as partes não chegaram a um acordo, com o Galo partindo, assim, para Rafael Dudamel.





Rafael Dudamel terá a missão de devolver o Atlético no caminho das taças. No último ano de mandato do presidente Sérgio Sette Câmara - ele tem direito a tentar uma reeleição - o Galo buscará o primeiro título desde o Mineiro de 2017.





Globo Esporte