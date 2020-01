Arizona Coyotes vence e encerra sequência invicta do St. Louis Blues

(Foto: Reprodução Twitter/Arizona Coyotes)









Nesta terça-feira (31), último dia de 2019, Arizona Coyotes (22-16-4) e St. Louis Blues (26-9-6) entraram em ação na Gila River Arena. O goleiro Antti Raanta fez 38 defesas e liderou a vitória dos Coyotes por 3 a 1. O time do Arizona vinha de três derrotas seguidas e havia perdido cinco dos primeiros seis compromissos em casa.





Além disso, os Coyotes seguem invictos contra os Blues nesta temporada (2-0-0), venceram os adversários de St. Louis pela sexta vez desde o início da temporada 2017-18 (6-1-1) e alcançaram a histórica 1.300ª vitória na história da franquia (794 enquanto Coyotes, 506 enquanto Winnipeg Jets).





O Arizona Coyotes está na segunda posição na Divisão do Pacífico, com 48 pontos e dois de desvantagem para o Vegas Golden Knights. O St. Louis Blues, que perdeu a oportunidade de virar o ano com a melhor campanha da NHL e viu sua sequência de oito vitórias chegar ao fim, tem 58 pontos e lideram a Divisão Central.





No ataque, o primeiro período foi equilibrado, trazendo 11 disparos de cada equipe. Foram 20 minutos de muita correria, com os dois times criando chances de muito perigo e obrigando Antti Raanta e Jake Allen (23 defesas) a praticarem algumas defesas difíceis. Um dos disparos de Arizona acertou explodiu nas traves da meta defendida por Allen. Os Coyotes abriram o placar aos 8:05, no power play: Conor Garland, servido por Jakob Chychrun e Alex Goligoski, acertou longo disparo para anotar seu 14º gol na temporada (1 a 0). A resposta dos visitantes viria aos 14:53.





Robert Thomas e Alexander Steen participaram da jogada concluída por Tyler Bozak que, em meio à defesa, se colocou no lugar certo a fim de marcar o gol (1 a 1). Festa da numerosa torcida dos Blues presente na Gila River Arena.





St. Louis dominou ofensivamente o segundo período, criando 18 disparos contra apenas oito dos Coyotes. A pressão dos visitantes se fez presente rapidamente, pondo o goleiro finlandês Antti Raanta para trabalhar. Raanta, principalmente nos primeiros minutos do período (ainda mais no power play 5on3 a favor dos Blues), realizou grandes intervenções a fim de manter o empate. A equipe do Arizona não ficou atrás, também levando perigo. Vinnie Hinostroza acertou o travessão da meta de Jake Allen, que segurou o empate com tudo que estava ao seu alcance.





Os visitantes controlaram o último período em termos de chances no ataque – dez disparos dos Blues, sete dos Coyotes. Mesmo assim, as oportunidades mais perigosas vieram dos anfitriões. Jake Allen continuou sendo bem exigido, mas não pode evitar o gol de Phil Kessel aos 7:20 (2 a 1); o disparo de Kessel, servido por Jakob Chychrun e Lawson Crouse, ainda tocou na luva de Allen antes de entrar. O time dos Blues tinha que se arriscar caso quisesse levar o confronto ao tempo extra. Entretanto, o esforço visitante foi brilhantemente parado por Antti Raanta, responsável por uma das bonitas defesas da noite.





A vitória dos Coyotes se confirmou nos segundos finais da partida. Aos trancos e barrancos, Nick Schmaltz empurrou o disco para o fundo da meta vazia dos Blues, garantindo a festa da torcida local (3 a 1, 19:08).





As duas equipes voltam ao gelo na próxima quinta-feira (2/1). O Arizona Coyotes enfrenta o Anaheim Ducks, enquanto o St. Louis Blues visita o Colorado Avalanche.





Confira os resultados desta terça-feira (31) na NHL:





Boston Bruins 2 @ 3 New Jersey Devils F/SO

New York Islanders 4 @ 3 Washington Capitals

Anaheim Ducks 2 @ 5 Vegas Golden Knights

Toronto Maple Leafs 4 @ 1 Minnesota Wild

Tampa Bay Lightning 6 @ 4 Buffalo Sabres

Montreal Canadiens 1 @ 3 Carolina Hurricanes

Florida Panthers 1 @ 4 Columbus Blue Jackets

San Jose Sharks 0 @ 2 Detroit Red Wings

Winnipeg Jets 7 @ 4 Colorado Avalanche

Chicago Blackhawks 5 @ 3 Calgary Flames

New York Rangers 5 @ 7 Edmonton Oilers

St. Louis Blues 1 @ 3 Arizona Coyotes

Philadelphia Flyers 3 @ 5 Los Angeles Kings





