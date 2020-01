Às vésperas da estreia no Paulistão, Vilar deixa Ferroviária

Caiu como uma bomba em Araraquara a informação da saída do técnico Marcelo Vilar da Ferroviária. O treinador, considerado homem de confiança do investidor da Locomotiva Grená, Saul Klein, deixa o comando da equipe pouco mais de um mês após ser anunciado. A Ferroviária não confirma a demissão.





Substituto de Vinicius Munhoz, o agora ex-técnico do time de Araraquara não chegou a completar uma partida oficial pelo clube. Ao todo, Vilar comandou a Ferroviária em quatro partidas amistosas, contra Sertãozinho, Barretos e duas vezes contra o Novorizontino e teve aproveitamento de 50%, vencendo dois e perdendo dois testes. Procurado para comentar, Marcelo Vilar não atendeu a reportagem e também não respondeu as mensagens deixadas.





A Ferroviária estreia no Campeonato Paulista na próxima quinta-feira (23), às 16h30, contra o Mirassol, na Arena da Fonte, em Araraquara.





Com informações do A Cidade ON