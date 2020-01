Astro Kobe Bryant morre aos 41 anos após acidente de helicoptero

O astro do basquete Kobe Bryant morreu na manhã deste domingo (26) em um acidente de helicoptero na encosta de Calabasas, próximo a cidade de Los Angeles. De acordo com o jornal Los Angeles Times, um helicoptero com quatro pessoas, incluindo Bryant, se chocou com uma montanha e explodiu, não restando sobreviventes. As causas do acidente ainda serão investigadas.



Kobe fez sua história nos Los Angeles Lakers, único clube que defendeu na NBA. Ganhou as temporadas 2000, 2001 e 2002 no basquete americano, além de diversos prêmios pessoas na liga profissional. Foi duas vezes medalha de ouro em Olimpíadas, sendo a primeira em Pequim (2008) e a segunda em Londres (2012).



Defendeu os Lakers em 1.346 jogos e se tornou ao lado de astros como Michael Jordan e Shaquille O'Neal o maior atleta de todos os tempos do basquete norte-americano e mundial.



Se aposentou em 13 de abril de 2016, após uma partida contra o Utah Jazz, depois de sofrer inúmeras lesões. Foi o Jogador Mais Valioso da Liga (MVP) na temporada 2007-08.