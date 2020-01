Athletico acerta empréstimo com o Cruzeiro por Marquinhos Gabriel

(Foto: Marcello Dias / Light Press/ Cruzeiro)









Tudo certo entre Athletico e Cruzeiro. Os clubes se acertaram nesta terça-feira e definiram o empréstimo do meia Marquinhos Gabriel para o Furacão. A negociação já vinha sendo realizada há dias, como adiantado pelo GloboEsporte.com





Os clubes finalizaram os acertos nesta última terça-feira, e o jogador é esperado em Curitiba nesta quarta-feira para assinar contrato e ser anunciado. Athletico e Cruzeiro vão dividir o salário do meia.





Fora dos planos no Cruzeiro, o jogador de 29 anos chega por empréstimo ao Furacão por uma temporada. A contratação tem o aval de Dorival Júnior, novo técnico do Athletico, que trabalhou com o jogador no Santos.





Até o momento, o Furacão anunciou o meia Fernando Canesin, que estava no futebol belga, e o atacante Carlos Eduardo, do Palmeiras. Felipe Vizeu chegou a ser anunciado pela Udinese por empréstimo, mas ele não se apresentou ao Athletico na última segunda-feira.

Marquinhos Gabriel é desejo antigo

O Athletico tentava contratar Marquinhos Gabriel há um ano. No começo de 2019, o jogador esteve na mira do Furacão, junto com um time do México e o Grêmio. Porém, o meia acabou fechando com o Cruzeiro, com quem tem contrato até dezembro de 2021.





Antes de chegar ao Cruzeiro, o jogador estava no Al-Nasr, dos Emirados Árabes, mas pertencia ao Corinthians. Formado na base do Internacional, o meia também atuou por Avaí, Sport, Bahia, Palmeiras e Santos.





Em 2019, o jogador disputou 51 jogos, deu sete assistências e marcou quatro gols (todos no Campeonato Mineiro).





