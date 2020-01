Atleta de Ribeirão Preto participa de seletiva que pode dar vaga para as Olimpíadas

O campeão mundial Giovani Sakata, professor da Companhia Athletica Ribeirão Preto, vai participar da Seletiva Nacional Sênior e o Pré-olímpico 2020 de karatê, que acontecem de 5 a 7 de fevereiro no Ginásio de Esportes Clube Espéria, em São Paulo.





As seletivas vão reunir atletas a partir dos 16 anos na modalidade de kata – movimentos de ataque e defesa - e a partir dos 18 anos na modalidade kumite – combate. A primeira competição classificará o atleta para a segunda, além da classificação para o Sul-Americano e Pan-Americano 2020. Os campeões de cada categoria irão participar do torneio decisivo que acontece no mês de maio em Paris e dará vaga para as Olímpiadas de Tokyo em 2020.





“Ninguém conquista nada sozinho. Para que seja possível a participação de atletas em torneios importantes como este, é imprescindível valorizar empresas e pessoas que apoiam e investem no esporte brasileiro”, afirma Sakata, que se prepara para a competição e treina na Companhia Athletica.





Giovani Sakata é campeão mundial, faixa preta 4º Dan em Karatê pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK) e Federação Paulista de Karatê (FPK). É integrante da comissão técnica da Seleção Brasileira de Karatê Shotokan da União Shotokan do Brasil (USKBr). O atleta concilia suas atividades como consultor da Sakata Consultoria em Lutas e professor na Companhia Athletica de Ribeirão Preto.