Atlético-MG goleira Tupynambás no Horto e alcança a ponta do Mineiro

(Foto: Bruno Cantini)









Superior do início ao fim, o Atlético-MG venceu com autoridade o Tupynambás por 5 a 0 na tarde deste domingo, no Independência. O jogo marcou o encontro do técnico venezuelano, Rafael Dudamel, com a torcida alvinegra. Com um jogador a mais logo no meio do primeiro tempo, depois da expulsão do lateral direito Henrique, após uma forte entrada em Fábio Santos, o Galo abriu o placar com Gabriel. Com uma boa partida do seu meio de campo e sem surpresas na defesa, o time da casa teve facilidade em ampliar para 2 a 0, com gol do Maílton, um dos melhores jogadores em campo. O segundo tempo só deu Galo, que rapidamente, ampliou o placar com Fábio Santos de pênalti e Bruno Silva.





O início do 1ª tempo foi de pressão do Atlético-MG, que chegou ao gol adversário com perigo com Hyoran e Di Santo (impedido). Logo aos oito minutos, após cobrança de escanteio do Atlético, o goleiro do Tupynambás, Renan Rinaldi, se machucou sozinho, sentindo o tornozelo esquerdo e teve que ser substituído por Bruno, que estreou com a camisa do time de Juiz de Fora. O Tupynambás só conseguiu chegar ao gol alvinegro aos 12 minutos com um chutaço de fora da área de Léo Salino, que foi defendido por Michael. Aos 25 minutos, cartão amarelo para Vanger, por puxar o braço de Maílton, que saia para o contra-ataque a favor do Atlético. Aos 28 minutos, o lateral direito Henrique foi expulso, depois de cometer uma entrada duríssima em Fabio Santos, deixando a sola da chuteira do peito do jogador do Galo. Não demorou muito para o Galo abrir o placar, depois de uma jogada ensaiada. Aos 33 minutos, escanteio para o Atlético, o zagueiro Gabriel subiu mais alto e cabeceou para o fundo das redes. E teve mais um gol ainda no fim do primeiro tempo, depois de um chute de fora da área do estreante da tarde com a camisa alvinegra, Maílton. A bola quicou na frente do goleiro e acabou entrando.





Com superioridade numérica, aos 15 minutos do segundo tempo, o Galo já havia ampliado o placar para 4 a 0. Logo no início do tempo final, aos 2 minutos, Jair foi derrubado na área, e o árbitro marcou pênalti. Fábio Santos bateu e ampliou a vantagem numérica. Aos 12 minutos, Allan cruzou na área, e Jair pegou de voleio acertando a trave. No rebote, Di Santo marcou o quarto gol do Galo. Logo após o gol, Dudamel tirou o próprio Di Santo da partida e colocou Bruno Silva. Aos 22, outra substituição, Bruninho entrou no lugar de Hyoran. E as substituições do técnico Dudamel deram certo. Bruno Silva marcou dois minutos depois de receber na área um passe de Maílton, um dos melhores em campo pelo Galo, fez um drible de corpo no zagueiro e chutou para o gol. E com o placar elástico, o técnico do Tupynambás tirou o atacante Ademilson para entrada do zagueiro Sílvio Gomes. O Galo continuou pressionando durante todo o segundo tempo, e o venezuelano Rafael Dudamel fez a última substituição, entrou Ricardo Oliveira no lugar do volante Jair.





O lateral Maílton, estreante com a camisa alvinegra, foi eleito o melhor em campo. Seguro, com muita dinâmica e ótima movimentação pela direita, o jogador ainda foi coroado com um belo gol e duas assistências na partida.





Na próxima rodada, o Atlético-MG, líder do Campeonato Mineiro, com duas vitórias, encara o Coimbra, no Independência, na quarta-feira, dia 29, às 21h30 (de Brasília). Já o Tupynambás, que não venceu nenhum jogo no Estadual, enfrenta o América-MG, no estádio Municipal de Juiz de Fora, também na quarta-feira, só que às 20h (de Brasília).





Globo Esporte