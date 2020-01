Atual campeão, São Paulo fica no empate contra o estreante Operário

(Foto: José Tramontin/Operário-PR)









Com grande presença da torcida tricolor no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, o São Paulo, atual campeão da Copinha, ficou no empate por 0 a 0 contra o Operário-PR, que joga a competição pela primeira vez neste ano. Sem muita criatividade, a garotada de Cotia esbarrou na boa defesa do Trem Fantasma e não conseguiu balançar as redes do goleiro Fabrício. As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira. Veja os melhores momentos do jogo:





São Paulo e Operário ficam com apenas um ponto cada. A segunda rodada do grupo 29 está marcada para a próxima terça-feira.





Na primeira etapa, os dois times pouco criaram no ataque, tanto é que nenhum dos goleiros precisou trabalhar muito. O São Paulo teve dificuldaes no setor do meio de campo para criar as jogadas, e a maioria das tentativas de infiltração com ataque parou na forte marcação do Operário, sempre bem adiantada – destaque para a dupla de zaga, Fernando e Zemarcio. A única chance Tricolor foi em boa jogada de Anilson, que rolou para Galeano chutar com perigo e a defesa afastar. O time paranaense, por sua vez, apostou nas jogadas individuais com seus pontas e criou a melhor oportunidade da etapa inicial, aos 36 minutos, com Gabriel Vieira, que à la Robinho pedalou bonito para cima de Anilson e quase abriu o placar.





Se no primeiro tempo o São Paulo não foi bem, na segunda etapa o Tricolor ao menos criou chances e tomou conta do jogo, mesmo sem conseguir converter a superioridade em gols. As tomadas de decisões erradas e a falta de pontaria fizeram com que a equipe não conseguisse sair com a vitória na estreia da Copinha. O técnico Orlando Ribeiro tentou com as substituições deixar um time mais ofensivo, mas de nada adiantou. O Tricolor saiu vaiado do gramado e na bronca com a arbitragem, que de fato parou muito o jogo.





Na estreia do atual campeão São Paulo na Copinha, a torcida Tricolor deu show e lotou o espaço a ela destinada no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Com entrada franca, ainda no primeiro tempo a Polícia Militar teve que fechar os portões de acesso.





A bola volta a rolar em São Bernardo do Campo na próxima terça-feira, quando os donos da casa recebem o Operário, às 19h15, e o São Paulo enfrenta o Palmeira-RN, às 21h30.





