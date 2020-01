Barcelona joga mal, Valencia vence com justiça, e Real Madrid agradece

O Barcelona fez um de seus piores jogos na temporada e acabou punido com a derrota por 2 a 0 para o Valencia, neste sábado, no Mestalla, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Numa tarde em que Ter Stegen foi um dos melhores em campo, Alba, contra, e Maxi Gómez colocaram a justiça no placar. O uruguaio chegou até a perder um pênalti no início, enquanto o zagueiro Gabriel Paulista teve um bonito gol anulado. O Real Madrid agradece.





Quique Setién ainda não tem duas semanas de trabalho e sabe bem que precisará fazer muito mais para salvar a temporada do Barcelona. Seu time controlou a bola como era de se esperar (74% de posse e quase 900 passes trocados), mas esteve longe de dominar o jogo. O Valencia foi melhor desde o começo, quando viu Ter Stegen defender pênalti de Maxi Gómez. Os gols ficaram para a etapa final: aos três, o uruguaio chutou com desvio fundamental em Alba, e aos 32, recebeu de Ferrán Torres e colocou no contra-pé do goleiraço alemão, que ainda evitou placar mais elástico - o árbitro Gil Manzano também se enrolou na anulação do belo gol de Gabriel Paulista, dono de grande atuação e cogitado para defender a seleção espanhola.





O craque argentino definitivamente não esteve num bom dia. Apesar de ter criado uma oportunidade para Ansu Fati e participado bastante dos ataques catalães, falhou nas finalizações, quando poderia fazer alguma diferença sozinho. Foram incríveis 11 tentativas nos 90 minutos, incluindo quatro cobranças de falta. A impressão é que o Barcelona dependerá ainda mais de Messi enquanto não resolver seus problemas coletivos e estruturais, e atuações como essa podem ser mais frequentes.





O tropeço do Barça abre caminho para o Real Madrid se tornar líder isolado ao fim da rodada. Para isso precisa ao menos de um empate com o Valladolid, domingo, às 17h (de Brasília), fora de casa. Atualmente os dois estão com 43 pontos, enquanto o Valencia subiu para os 34, em quinto, muito próximo da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.





Globo Esporte