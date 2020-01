Botafogo-PB desiste de contratar Luís Fabiano por conta de problemas físicos do atacante

O Botafogo-PB não negocia mais com o atacante Luís Fabiano. Foi isso que cravou o presidente do clube Sérgio Meira nesse sábado. O atacante ainda tenta se recuperar de um problema crônico no joelho e, por conta disso, o clube preferiu encerrar as tratativas com o camisa 9 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.





Em entrevista ao programa Papo de Craques, da Rádio CBN João Pessoa, o dirigente explicou que os problemas clínicos foram os principais empecilhos para o não acerto do clube com o jogador.





- A gente encerrou as conversas. Até falei para o Ariano Wanderley (vice de futebol) que eu ia avisar que encerramos os contatos. Sabemos que é um excelente jogador, mas infelizmente o Luís ainda se recupera de uma lesão e está tentando se recuperar para voltar a jogar - comentou.





Ídolo e um dos maiores goleadores da história do São Paulo, Luís Fabiano ainda espera dar prosseguimento à sua carreira. Nas últimas semanas, o jogador foi sondado por Inter de Limeira e Botafogo-PB. O atacante está sem jogar desde 2017, quando vestiu a camisa do Vasco. O longo tempo de inatividade e recorrentes problemas físicos vêm dificultando o retorno de Luís aos gramados.





O mandatário botafoguense revelou ainda que deve iniciar a temporada com os atacantes que já estão contratados. Atualmente, o elenco do Belo tem no setor os atacantes Dico, Kelvin, Mário Sérgio, Maikon Aquino e Lohan.





- Vamos começar com o que já temos, mas estaremos sempre de olho nas oportunidades de mercado - comentou Sérgio Meira.





O Botafogo-PB tem um calendário cheio para 2020. No primeiro semestre, o time vai disputar o Campeonato Paraibano, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. No segundo semestre é a vez do Belo jogar a Série C do Campeonato Brasileiro.





Globo Esporte