Botafogo-SP busca liberação do Estádio Santa Cruz para a estreia no Paulista

O Botafogo-SP busca junto a Federação Paulista de Futebol (FPF) a liberação do Estádio Santa Cruz, interditado no dia 7 de janeiro por falta de laudos e alvarás.





Na relação de laudos solicitados pela FPF, o Santão não renovou a vistoria do Corpo de Bombeiros, vencida no dia 30 de novembro de 2019, além da aprovação com restrições das condições sanitárias e de higiene, que venceu no dia 5 de dezembro.





O estádio ainda teve o laudo de segurança e o laudo de prevenção e combate de incêndio reprovados. A última vistoria ocorreu no dia 3 de dezembro.





Uma das principais exigências da Federação é a instalação de sprinklers, dispositivos de combate a incêndio que são acionados por detecção de fumaça. O acessório deverá ser instalado em toda a parte coberta da Arena, mas a obra deve demorar semanas e ter um alto custo aos cofres do clube, que ainda passa por instabilidades em seu contrato de clube-empresa com o empresário Adalberto Baptista.





O clube tenta a liberação para receber a Ponte Preta em casa, no Campeonato Paulista. Em último caso, a equipe pode levar o confronto para Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa.