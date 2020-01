Bragantino divulga mudança de nome e novo escudo para 2020

Ano novo, tudo novo. O Bragantino divulgou neste dia 1º de janeiro o escudo e o nome que passará a usar a partir de 2020. Com o futebol controlado pela austríaca Red Bull desde o segundo semestre de 2019, o Massa Bruta agora terá um escudo semelhante ao dos outros times que são geridos pela empresa de energético, como o RB Leipzig.





O nome do time será Red Bull Bragantino. As mudanças já estavam previstas para o início deste ano quando o acordo de parceria foi firmado.





Nesta quinta-feira, 2, o time se apresenta para o início da pré-temporada. Nesse primeiro dia de trabalho, em um hotel de Itu-SP, alguns reforços devem ser apresentados, como o zagueiro equatoriano Léo Realpe, ex-Independente del Valle-EQU, e o atacante Alerrandro, ex-Atlético-MG.





Após firmar a parceria, no encerramento do Paulistão de 2019, o Massa Bruta conquistou no segundo semestre o acesso no Campeonato Brasileiro da Série B. O time comandado pelo técnico Antônio Carlos Zago também foi campeão do torneio nacional com duas rodadas de antecedência.





Em 2020, o Bragantino disputará o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro da Série A e a Copa do Brasil. Nessa última competição, a equipe entra já nas oitavas de final por ter sido campeã da Série B em 2019.





