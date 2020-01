Bragantino e Antônio Zago devem rescindir contrato na Justiça

O Bragantino, que anunciou nessa quarta-feira (1º) sua nova identidade após a parceria com a Red Bull, emitiu um comunicado nesta quinta-feira (2) sobre a situação do clube com o técnico Antônio Carlos Zago, que foi anunciado como novo treinador do Kashima Antlers, do Japão.





Segundo o comunicado da diretoria do Red Bull Bragantino, a equipe e o treinador renovaram o contrato até dezembro de 2021, após o clube conquistar o acesso a série A do Brasileiro, mas o técnico mostrou interesse em sair da equipe em 2020. Os valores da multa rescisória estavam sendo negociados, mas o acerto não foi finalizado.





Na nota oficial, o clube se diz surpreso com “o anúncio oficial do Kashima Antlers, em suas mídias sociais, de Zago como novo contratado do clube” e que buscará “todas as medidas necessárias para que as cláusulas rescisórias do contrato sejam cumpridas”.





Confira a nota a íntegra:





COMUNICADO OFICIAL





O técnico Antônio Carlos Zago possui contrato com o Red Bull Bragantino até dezembro de 2021 (renovado após o acesso à Série A). Nos últimos dias, estava sendo negociado o pagamento da multa rescisória desse vínculo, mas o acerto não foi finalizado.





Para a nossa surpresa, porém, recebemos o anúncio oficial do Kashima Antlers, em suas mídias sociais, de Zago como novo contratado do clube, com frases ditas pelo próprio técnico. Entendemos tal ato como um pedido público de demissão por parte do treinador.





Assim, adotaremos todas as medidas necessárias para que as cláusulas rescisórias do contrato sejam cumpridas.