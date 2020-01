Brasil foi o quinto país que mais falou sobre games e eSports no Twitter em 2019

Lançamentos de jogos, conteúdos de streamers, campeonatos de eSports, eventos, novidades de atletas e equipes, entre outros assuntos, motivaram muitas conversas entre os fãs de games no Twitter ao longo de 2019. No ano passado, foram feitos mais de 1,2 bilhão de Tweets sobre o tema globalmente, número 20% maior do que o registrado em 2018.





Os brasileiros se destacaram nessas conversas: o país foi o quinto que mais Tweetou sobre games durante o último ano. O Japão foi a nação com mais Tweets sobre o tema, seguido por Estados Unidos, Coréia e Tailândia. Além disso, a equipe de Esportes Eletrônicos do Flamengo (@flaesports ) se destacou entre os 10 times de eSports mais mencionados em 2019.





Confira abaixo listas com destaques das conversas sobre games no Twitter ao longo de 2019:





Países que mais Tweetaram sobre games em 2019





1) Japão

2) Estados Unidos

3) Coreia

4) Tailândia

5) Brasil

6) França

7) Reino Unido

8) Indonesia

9) Espanha

10) Filipinas





Games mais comentados





1) Fate/Grand Order

2) Fortnite

3) Final Fantasy

4) Identity V

5) Granblue Fantasy

6) Ensemble Stars

7) Monster Strike

8) PlayerUnkown's Battlegrounds

9) Minecraft

10) Super Smash Bros.





Equipes de eSports mais comentadas





1) FaZe Clan

2) G2 Esports

3) Cloud9

4) Fnatic

5) 100Thieves

6) Team Liquid

7) Team SoloMid

8) Flamengo

9) MAD Lions (Formerly Splyce)

10) OpTic Gaming





Países que mais Tweetaram sobre games em 2019





1) Japão

2) Estados Unidos

3) Coreia

4) Tailândia

5) Brasil

6) França

7) Reino Unido

8) Indonesia

9) Espanha

10) Filipinas





Eventos de Games mais comentados





1) E3 2019

2) Tokyo Game Show 2019

3) The Game Awards 2019

4) Paris Games Week

5) FGO Fest

6) Gamescom 2019

7) BlizzCon 2019

8) TwitchCon 2019

9) Tokaigi Game Party Tokyo 2019

10) PAX East 2019





Eventos de eSports mais comentados:





1) LoL Worlds 2019

2) EVO 2019

3) Fortnite World Cup 2019

4) The International 2019

5) The Overwatch League 2019 Finals

6) IEM Katowice CS:GO Major

7) Call of Duty World Championship

8) LoL MSI 2019

9) CWL Anaheim

10) CWL Miami





Personalidades do mundo dos games mais comentadas:





1) Ninja (@Ninja)

2) ElRubius (@Rubiu5)

3) Jacksepticeye (@Jack_Septic_Eye)

4) Tfue (@TTfue)

5) CourageJD (@CouRageJD)

6) Nadeshot (@Nadeshot)

7) Pokimane (@pokimanelol)

8) TimTheTatman (@timthetatman)

9) Dr Lupo (@DrLupo)

10) Dr. Disrespect (@drdisrespect)