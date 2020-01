Brighton arranca empate com Chelsea graças a golaço de bicicleta de atacante iraniano

2020 mal começou e já temos um candidato ao prêmio Puskás de golaço do ano. Alireza Jahanbakhsh, atacante iraniano do Brighton, foi o autor de uma pintura de bicicleta que garantiu o empate de 1 a 1 de sua equipe diante do Chelsea, nesta quarta-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês.





A partida, realizada no Community Stadium, casa do Brighton, começou com o Chelsea pressionando e abrindo o placar logo aos dez minutos com o zagueiro espanhol Azpilicueta.





No segundo tempo, os anfitriões pressionaram o Chelsea, que contou com o brasileiro Willian como titular, e chegaram ao empate num golaço de Jahanbakhsh, que havia entrado minutos antes. O detalhe é que o gol foi apenas o segundo dele com camisa do Brighton em 28 partidas que jogou pelo clube desde sua chegada em agosto de 2018, logo após defender o Irã na Copa do Mundo da Rússia.





Com o resultado, o Chelsea do técnico Frank Lampard chegou aos 36 pontos e segue no quarto lugar. Já o adversário soma agora 24 pontos, na 13ª colocação.





Globo Esporte