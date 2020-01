Carlos Barbosa se apresenta para a pré-temporada 2020

(Foto: Ulisses Castro / ACBF)









O ano começou para a Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF). O elenco se apresentou na manhã desta terça-feira, no Centro Municipal de Eventos.





O time foi recepcionado pelo Vice-Presidente da ACBF, Luir Marciano Sheibel, e pelo supervisor Lavoisier, que deram boas-vindas ao grupo. O técnico Edgar Baldasso e o ala Bruno Souza, capitão da equipe, também falaram com o grupo na apresentação.





Nos primeiros dias de pré-temporada, o foco dos trabalhos será nas avaliações físicas e exames médicos. Os treinos comandados pelo preparador físico Alexandre Baldasso iniciam na quinta-feira.





A ACBF tem quatro amistosos confirmados antes do início da temporada. Contra o tubarão nos dias 21/02, em Carlos Barbosa, e 13/03, em Santa Catarina. Depois, mais dois jogos contra o Joinville nos dias 01/03, na Capital do Futsal, e 21/03, na casa do adversário.