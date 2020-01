CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil com datas, horários e locais da primeira fase

A CBF divulgou na tarde desta sexta-feira a tabela detalhada da Copa do Brasil. Foram definidos todas as datas, horários e locais das partidas válidas pela primeira fase da competição, que começa a ser disputada no dia 5 de fevereiro.





Atual campeão, o Athletico entra na Copa do Brasil 2020 a partir das oitavas de final. Também entrarão direto nas oitavas os clubes que vão disputar a Libertadores (Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Santos, São Paulo, Corinthians e Internacional), o RB Bragantino (campeão da Série B do Brasileiro), o Cuiabá (campeão da Copa Verde) e o Fortaleza (campeão da Copa do Nordeste).





As oito fases da Copa do Brasil serão distribuídas nas seguintes datas:





1ª fase: 05/05 e 12/02

2ª fase: 19/02, 26/02 e 04/03

3ª fase: 11/03 e 18/03

4ª fase: 08/04 e 15/04

5ª fase: 29/04, 13/05, 20/05 e 27/05

6ª fase: 15/07 e 26/07

7ª fase: 05/08 e 12/-8

8ª fase: 10/09 e 16/09





Veja a tabela detalhada da primeira fase: