CBV e Genius Sports anunciam parceria

(Foto: Genius Sports / Divulgação)

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e a Genius Sports, empresa líder global em serviços de dados, anunciaram, nesta quinta-feira (30), uma parceria com o objetivo de proteger a integridade das competições da instituição. O acordo aborda ainda uma nova estratégia visando melhorias em toda infraestrutura digital que abrange treinadores, torcedores e oficiais envolvidos em uma partida de voleibol.





Alinhada ao novo processo do Ministério da Economia, de criação de uma estrutura regulamentada para apostas esportivas no Brasil, a CBV adotou uma postura proativa para proteger suas competições das ameaças de manipulação de resultados e da corrupção relacionada às apostas. O acordo permitirá que a Genius Sports analise as apostas globais em todas as competições da CBV, sinalizando automaticamente movimentos suspeitos.





A CBV ainda concede à Genius Sports direitos exclusivos de apostas no exterior para controlar a coleta e a distribuição de seus dados oficiais.





A Genius Sports também vai patrocinar parte do sistema de desafio na Superliga, além de fornecer licenças para as comissões técnicas das seleções brasileiras utilizarem o DataVolley, programa usado para a coleta dos dados das estatísticas dos jogos de voleibol. O desafio utilizará 17 câmeras de alta velocidade para detectar as principais faltas e falhas, garantindo a precisão das decisões dos árbitros.





O diretor executivo da CBV, Radamés Lattari, comentou sobre o acordo e ressaltou a importância da parceria para o voleibol brasileiro.





“Buscamos esse novo parceiro conscientes da importância que é nos resguardar de qualquer ameaça a manipulação de resultados. E não é só isso. Com a Genius, vamos melhorar nossa infraestrutura digital com o aprimoramento do trabalho nas estatísticas e ainda teremos a possibilidade de utilizar o sistema de desafio com maior regularidade. Estamos bastante satisfeitos”, disse Lattari.





O diretor administrativo da Genius Sports, Steven Burton, mostrou otimismo com a parceria entre as duas instituições.





“Essa ampla parceria com a CBV é um marco importante para a Genius Sports em um dos maiores mercados esportivos do mundo. Nossa integridade e soluções de dados e vídeos têm credibilidade em todos os níveis do esporte mundial. Esperamos manter o nível de entrega a uma das maiores organizações do voleibol”, afirmou Steven Burton.