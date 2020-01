Ceará se reapresenta para 2020 sem Thiago Galhardo

(Foto: Thiago Gadelha/SVM)









O Ceará se reapresentou na tarde desta segunda-feira (6) com muito mistério. Com campo do CT de Porangabuçu passando por reparos, o elenco ficou na academia. Porém, segundo apuração do GloboEsporte.com, Thiago Galhardo não se apresentou ao clube nesta tarde, por ainda estar resolvendo a situação dele junto ao clube. O meia está na mira do Internacional.





Além dele, o atacante Willian Popp não esteve presente, pois está deixando o Ceará rumo ao futebol tailandês.





Ao todo este ano, 11 atletas da base vão subir para o profissional. São eles:





André e Carlos (goleiros)

Gabriel Lacerda e Alan (zagueiros)

Jadson e Lucas Bessa (volantes)

Mateus Farias (lateral-esquerdo)

Kelvyn (meia e lateral-esquerdo)

Rafael Carvalheira (meia-atacante)

Cristiano e Igor Reis (atacantes)





Na tarde desta segunda-feira (6), o lateral-direito Eduardo foi apresentado pelo Ceará e comentou sobre voltar a jogar no Nordeste e na Série A do Brasileiro. Ele vem da Chapecoense, que foi rebaixada para a Série B. Para Eduardo, jogar no Ceará é um presente e ele destacou a seriedade do clube como um fator decisivo para aceitar a proposta.





