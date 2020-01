Charles Leclerc projeta primeiro título na Fórmula 1 em 2021: "Tentarei estar pronto"

(Foto: Getty Images)









Às vésperas de disputar sua segunda temporada como piloto da Ferrari, Charles Leclerc freou o entusiasmo de quem poderia imaginá-lo empolgado demais com a possibilidade de ser campeão da Fórmula 1 em 2020. Para o monegasco, a temporada na qual ele espera estar mais pronto para brigar pelo primeiro título na Fórmula 1 será a do ano seguinte.





- Penso que 2020 será um ano muito importante, no qual as equipes investirão muito porque o limite de orçamento chegará a partir de 2021. Tentarei estar o mais pronto possível para 2021, pois acho que será um grande ano. Espero que estejamos trabalhando adequadamente como equipe para construir o carro certo para vencer o campeonato - disse Leclerc durante evento na Inglaterra.





Mesmo sem jogar a toalha em relação a este ano, até porque os carros das equipes sequer foram lançados, Leclerc admitiu que o fato de o regulamento não ter mudanças este ano tornará difícil a tarefa das demais equipes em alcançar a dominante Mercedes, atual hexacampeã de pilotos e construtores:





- Espero que em 2020 eu consiga conquistar o título. Mas fico feliz em esperar até 2021 se eu tiver o título com certeza. Basicamente o objetivo é ser campeão do mundo, o que é muito, muito otimista - mas eu sempre almejo ir muito alto. Vai ser muito difícil diminuir a diferença.





Charles Leclerc completou o campeonato do ano passado na quarta colocação, com 264 pontos, 24 a mais do que o consagrado companheiro Sebastian Vettel, tetracampeão mundial. O monegasco renovou seu contrato até o fim de 2024, enquanto o alemão tem compromisso de apenas uma temporada.





- Vou tentar dar tudo para tentar vencer. No fim, estou pilotando para o melhor time. Só quero dar a eles o que eles merecem, então cabe a mim fazer o trabalho na pista - finalizou.





