Chefe da Ferrari afirma que o programa de jovens pilotos quer apostar em garotas

As meninas que sonham em guiar carros de corrida ganharam um apoio de peso. Mattia Binotto, chefe da Ferrari, afirmou que o programa de jovens pilotos deveria contar com pilotas. Desde que foi criado, o Ferrari Drivers Academy nunca contou com uma garota.





Atualmente, todos os sete postos são ocupados por garotos - incluindo o brasileiro Enzo Fittipaldi e Mick Schumacher e Giuliano Alesi, filhos dos ex-pilotos Michael Schumacher e Jean Alesi.





- Precisamos olhar para a futura geração de talentos da Ferrari. O programa de jovens pilotos está procurando mulheres. É algo em que estamos trabalhando agora para garantir que isso aconteça muito em breve - ressaltou Binotto.





O chefe da Ferrari foi enfático em relação à diversidade no esporte a motor.





- A Ferrari está sempre investindo para garantir que possamos ser cada vez mais fortes na visão de médio e longo prazo - encerrou.





Susie Wolff foi a última mulher a guiar um carro de Fórmula 1 durante um final de semana de corrida - foi pela equipe Williams, em 2015, durante os treinos livres para o GP Inglaterra.





Ano passado, Tatiana Calderon representou as mulheres como piloto de desenvolvimento da Alfa Romeo, guiando uma Sauber em Paul Ricard, em agosto.





Globo Esporte