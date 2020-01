City se impõe sem dificuldades sobre pequeno Port Vale e avança na Copa da Inglaterra

As rodadas iniciais das copas nacionais, às vezes, soam quase como um compromisso burocrático para os gigantes do futebol europeu, que entram em campo com obrigação de ganhar para evitar um fiasco. Assim foi o confronto do Manchester City contra o Port Vale, neste sábado, no Etihad Stadium, pela terceira fase da Copa da Inglaterra. No fim, deu o óbvio: mesmo com vários reservas, o time de Pep Guardiola goleou sem dificuldade por 4 a 1 e garantiu a classificação. Zinchenko, Agüero, Harwood-Bellis e Foden marcaram para os donos da casa, e Tom Pope fez o gol de honra dos visitantes.





Para o Port Vale, pode-se dizer que o confronto contra o atual bicampeão inglês, dono da Tríplice Coroa na última temporada (Premier League, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa), já é o jogo do ano. Principalmente para os oito mil torcedores que viajaram 70 quilômetros de Burslem a Manchester para lotar o setor visitante do estádio. Não ganharam o jogo mas viram um gol histórico: Tom Pope, em um dos poucos ataques do Port Vale, marcou de cabeça aos 34 minutos do primeiro tempo, empatando a partida para delírio da torcida. E o gol foi logo de quem? Do falastrão Pope, que em junho provocou o zagueiro Stones, do City, dizendo que se jogasse contra ele toda semana faria 40 gols por temporada.





Pressionando todo o tempo, o City abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, com um bonito chute de Zinchenko de fora da área, desviado pelo zagueiro Legge. O time da casa continuou no ataque, foi surpreendido pelo gol de empate de Pope, mas voltou a liderar o placar antes mesmo do intervalo: aos 41, Foden recebeu lançamento de Gündogan na direita e cruzou de primeira para Agüero marcar.





Na etapa final, não houve susto nem surpresa. Só deu City mesmo. Aos 14, Agüero cabeceou para o meio da área, Stones chutou e a bola desviou em Harwood-Bellis, quase em cima da linha. O VAR checou milimetricamente a posição do jovem zagueiro de 17 anos e confirmou o terceiro gol do City. O quarto gol saiu aos 30, e foi um espelho do segundo: dessa vez, o lançamento de Gündogan foi na esquerda, de onde Angeliño cruzou na medida para Foden bater de primeira.





