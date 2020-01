Com show no primeiro tempo, City vence United e abre vantagem na semifinal da Copa da Liga Inglesa

(Foto: Phil Noble/Reuters)









Atual bicampeão e invicto desde outubro de 2016 na Copa da Liga Inglesa, o Manchester City deu um passo importante para mais sua terceira decisão seguida. Com atuação magistral no primeiro tempo, o time de Pep Guardiola derrotou o Manchester United por 3 a 1 nesta terça-feira, no Old Trafford, no jogo de ida da semifinal da competição - única fase da Copa da Liga que tem ida e volta. Bernardo Silva, Mahrez e Andreas Pereira, contra, marcaram para o City, com Rashford descontando. Os rivais de Manchester voltarão a se enfrentar no dia 29 no jogo de volta, no Etihad Stadium, e o City terá a vantagem de poder perder por até um gol de diferença em seu estádio. Não há critério de gol qualificado na competição.





Sem um jogador de referência na área, o City seguiu à risca o que Pep Guardiola revelou em entrevista a uma TV inglesa na chegada ao estádio: ter controle do jogo, trocar passes, manter a posse de bola e atacar no momento certo. O resultado? Com muita movimentação e chegando à área constantemente com os jogadores do meio-campo, o City destruiu o United na primeira etapa. Aos 12 minutos, Bernardo Silva abriu o placar com um lindo chute da entrada da área, no ângulo do goleiro De Gea. Aos 32, o segundo gol: Mahrez recebeu ótimo passe de Bernardo Silva em velocidade, driblou De Gea e bateu para o gol vazio. O terceiro foi o mais bonito: em contra-ataque rápido, De Bruyne deu um drible humilhante em Phil Jones e chutou de esquerda. De Gea espalmou, e o brasileiro Andreas Pereira marcou contra no rebote.





Com a entrada de Matic no lugar de Lingard, e principalmente graças à acomodação do City, o Manchester United conseguiu ao menos equilibrar o segundo tempo. Ainda assim, o time da casa criou muito poucas oportuniddades reais de gol. Ao menos, conseguiu aproveitar a melhor chance: aos 24, Greenwood avançou em contra-ataque e rolou para Rashford bater cruzado, no canto direito de bravo.





