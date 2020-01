Com time reserva e emblema de campeão mundial, Liverpool elimina Everton na Copa da Inglaterra

Com foco total na conquista inédita da Premier League nesta temporada, o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, não teve dúvidas: lançou o time reserva para enfrentar os titulares do Everton pela Copa da Inglaterra, no Anfield Road. E não se arrependeu: com um bonito gol de Curtis Jones, os Reds venceram por 1 a 0 e avançaram para a quarta fase da competição. Mesmo sem as estrelas em campo, o Liverpool não perdeu a chance de exibir no uniforme, com orgulho, o emblema de campeão mundial da Fifa, que não pode ser usado nos jogos do Campeonato Inglês.





O Everton, do técnico italiano Carlo Ancelotti, tinha uma chance rara de encerrar uma longa sequência invicta do Liverpool no derby local: a última vitória dos Toffees aconteceu em outubro de 2010. E os visitantes até fizeram um bom primeiro tempo, obrigando o goleiro Adrián a pelo menos três boas defesas, uma delas em chute de Richarlison. Mas o Liverpool dominou a etapa final e chegou à vitória graças a Curtis Jones, que tabelou com Origi e acertou um chute perfeito da entrada da área, no ângulo esquerdo de Pickford, aos 25 minutos, primeiro gol como profissional do volante de 18 anos. Agora, o Liverpool contabiliza 21 partidas sem perder para o Everton em quase dez anos.





O jogo marcou a estreia do japonês Takumi Minamino, novo reforço do Liverpool. O ex-meia do RB Salzburg teve atuação apenas discreta e foi substituído no segundo tempo, um minuto antes do gol da vitória do Liverpool. Recebeu aplausos diplomáticos da torcida. Já o jovem atacante Harvey Elliott, de 16 anos, foi aplaudido com bastante entusiasmo pelos torcedores ao deixar o campo para a entrada de Brewster, de 19. A base vem forte.





Globo Esporte