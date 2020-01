Continental Pneus renova patrocínio e em fevereiro a bola voltará a rolar na Copa Continental do Brasil

Entre os dias 5 e 13 de fevereiro terá início, com a participação de 80 clubes, a primeira fase da edição 2020 da Copa Continental do Brasil, torneio que é considerado o mais democrático do País por reunir 91 clubes de todos os 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.





E pelo quinto ano consecutivo, a Continental, fabricante de pneus de tecnologia alemã, detém o naming rights da competição. “Vários fatores foram fundamentais para a decisão da renovação, como o retorno de exposição de marca e a capilaridade da competição, o que abre a oportunidade de nos conectarmos com um target extremamente heterogêneo por meio da grande paixão do brasileiro: o futebol. Contudo não levamos em consideração somente os números, que são importantes, claro, mas também o resultado de engajamento da nossa rede de revendedores e clientes”, anuncia Renato Sarzano, vice-presidente da Continental Pneus Mercosul.





Na edição 2019 da Copa Continental do Brasil foram oito meses de forte exposição da marca: 751 transmissões realizadas pela TV nacional, 115 das quais ao vivo. Somente a TV aberta impactou mais de 124 milhões de pessoas, além de outras 34 milhões nas emissoras de TV por assinatura. Em relação a 2018, a audiência cresceu 44%*.





Caio De Marchi, gerente de marketing da Continental Pneus para o Mercosul, destaca ainda o caráter inclusivo da competição, que reúne clubes de todo o País, e o fato de os jogos se estenderem por um longo período. “Celebramos o fato de patrocinarmos um esporte tão democrático e presente no dia a dia dos brasileiros. Isso nos permite abordar os consumidores de uma forma mais emocional. A estratégia de investir na paixão do brasileiro pelo futebol tem contribuído de forma significativa para o aumento do reconhecimento da marca em todo o território”.





Hoje, a Copa Continental do Brasil é o torneio nacional que paga a maior premiação ao clube campeão: são R$ 50 milhões, valor que pode chegar a R$ 70 milhões com as bonificações das fases anteriores.





“Ao longo dos seus mais de 30 anos de existência, a Copa Continental do Brasil se consolidou junto ao torcedor brasileiro e, segundo pesquisas*, é atualmente um dos torneios que mais desperta interesse, perdendo apenas para a Copa do Mundo. São 120 jogos de mata-mata, praticamente uma final a cada rodada”, conclui Caio De Marchi





A Continental desenvolve tecnologias e serviços pioneiros para a mobilidade sustentável e conectada de pessoas e seus bens. Fundada em 1871, a empresa de tecnologia oferece soluções seguras, eficientes, inteligentes e acessíveis para veículos, máquinas, tráfego e transporte. Em 2018, a Continental gerou vendas de cerca de € 44,4 bilhões e atualmente emprega mais de 240.000 pessoas em 60 países e mercados.





A Divisão de Pneus tem 24 locais de produção e desenvolvimento em todo o mundo. Como um dos principais fabricantes de pneus, com cerca de 56.000 colaboradores, a divisão registrou vendas de € 11,4 bilhões em 2018. A Continental está entre as líderes de tecnologia na produção de pneus e oferece uma ampla gama de produtos para carros de passeio, veículos comerciais e duas rodas. Através do investimento contínuo em P&D, a Continental faz uma contribuição importante para a mobilidade segura, econômica e ecologicamente eficiente. O portfólio da divisão inclui serviços para o comércio de pneus e para aplicações de frotas, bem como sistemas de gerenciamento digital para pneus de veículos comerciais.