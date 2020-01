Corinthians emite nota para explicar empréstimos bancários de R$ 70 milhões

(Foto: Renato Pizzutto/BP Filmes)









A diretoria do Corinthians emitiu uma nota oficial nesta quinta-feira para explicar os empréstimos bancários tomados recentemente. Eles atingem, juntos, o valor de R$ 70 milhões.





Embora as operações não tenham sido aprovadas pelo Cori, Conselho de Orientação do clube, a diretoria afirma que seguiu as normas do estatuto.





O Corinthians pegou um empréstimo com o Banco BMG (R$ 25.406.667,09), com vencimento em março de 2020, e outro com o Banco Daycoval (R$ 44.697.099,35), com pagamentos trimestrais a partir de janeiro de 2020. Os valores foram revelados pelo site "Goal", que teve acesso a um documento interno.





Confira a nota oficial:





"O Sport Club Corinthians Paulista informa que as operações bancárias com o Banco BMG (R$ 25.406.667,09) com vencimento para março de 2020 e Banco Daycoval (R$ 44.697.099,35) com pagamentos trimestrais a partir de janeiro de 2020 estão de acordo com seu estatuto, não havendo antecipações de receitas superiores a 30% da receita bruta da agremiação. Importante destacar que os investimentos realizados em atletas somam R$ 107 milhões, que integram os ativos do clube e tais operações, todas contraídas junto à instituições financeiras, encontram-se nos balancetes disponibilizados mensalmente para análise do Conselho Fiscal e de seu Conselho de Orientação , assim como demonstrações financeiras anuais e orçamento estão disponíveis ao público em seu site."





Globo Esporte