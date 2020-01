Corinthians vence o Juventude e avança às oitavas de final da Copinha

(Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)









O Corinthians venceu o Juventude por 3 a 1, nesta segunda-feira, em Franca, e avançou para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. Os gols da partida foram marcados por Sandoval, Rafael e Richard (um golaço). Jair marcou pelo Juventude. O Timão vai encarar o Mirassol na próxima fase da competição. A Federação Paulista de Futebol ainda não divulgou as datas da oitavas de final.





O Juventude começou a partida bem em sua proposta. O Corinthians trocava passes entre a defesa e o meio-campo, mas não conseguia furar a forte marcação do Juventude. A primeira chance do Timão foi aos 10 minutos, em um chute colocado de Xavier. A outra oportunidade de gol só foi acontecer aos 34 minutos, em boa jogada de Gabriel Pereira. Logo depois, porém, o Timão abriu o placar com um gol de cabeça de Sandoval. Aos 43, novo gol do Corinthians. Gabriel Pereira fez boa jogada na entrada da área e, no rebote, Rafael marcou. O goleiro Guilherme, do Corinthians, praticamente não trabalhou na primeira etapa.





As esperanças de empate para o Juventude duraram pouco. Logo aos três minutos da segunda etapa, Richard acertou um chutaço para acertar o ângulo do goleiro Deuner. Que golaço! Depois disso, o Juventude conseguiu criar, mas a maioria das vezes com chutes de fora da área. Depois de muita insistência, o time do Rio Grande do Sul conseguiu marcar o de honra com o zagueiro Jair.





Richard marcou esse golaço no jogo desta segunda-feira. O atacante até se emocionou com o gol marcado. Ele estará entre os concorrentes ao Prêmio Dener, que você pode acompanhar por aqui.





Globo Esporte