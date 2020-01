Coritiba abre conversas com Corinthians por Jadson, mas adota cautela: "Nada adiantado"

O Coritiba mira a contratação do meia Jadson, do Corinthians. O Coxa tem uma conversa inicial com o Timão, mas a negociação depende de um acordo sobre a divisão do salário. Jadson tem contrato até o final do ano e recebe um salário acima do padrão do clube paranaense.





Em contato com a reportagem do GloboEsporte.com neste sábado, o presidente do Coritiba, Samir Namur, confirmou as conversas, mas afirmou não ter "nada adiantado".





Jadson começou a carreira no Athletico, onde brilhou no time vice-campeão brasileiro em 2004. Depois, jogou por sete anos no Shakhtar Donetsk. Passou ainda por São Paulo, Tianjin Tianhia-CHI e Corinthians.





Se as conversas avançarem e o negócio for fechado, Jadson será o 10° reforço do Coxa. O clube já contratou o goleiro César, o lateral-direito Lucas Ramon, os zagueiros Caetano, Rhodolfo e Rodolfo Filemon, os volantes Nathan Silva e Renê Júnior, o meia Gabriel e o atacante Sassá.





Vale lembrar que Renê Júnior já trocou o Parque São Jorge pelo Alto da Glória. Sem espaço no time de Tiago Nunes, a diretoria alvinegra decidiu emprestar o volante ao Coritiba até dezembro.





Jadson disputou 245 jogos e marcou 50 gols nas duas passagens pelo Corinthians. O meia, porém, não estava nos planos de Tiago Nunes, e o Timão liberou para que ele procurasse um novo clube.





Globo Esporte