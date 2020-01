Coritiba confirma a contratação de Sassá, nono reforço para 2020

(Foto: Agência i7/ Mineirão)









O Coritiba confirmou, nesta segunda-feira, a chegada do atacante Sassá. Ele veio emprestado do Cruzeiro por uma temporada.





O Coritiba aproveitou a confirmação oficial da chegada de Sassá para divulgar uma campanha sobre a doação de medula óssea.





Sassá é a nona contratação do Coxa em 2020. Antes, o clube trouxe o goleiro César, o lateral-direito Lucas Ramon, os zagueiros Caetano, Rhodolfo e Rodolfo Filemon, os volantes Nathan Silva e Renê Júnior e o meia-atacante Gabriel.





- Gratidão pelo esforço que a diretoria e o treinador tiveram, de todo dia estarem falando comigo, em contato. Espero retribuir esse apoio e que a gente consiga fazer um grande ano. Cheguei bastante focado, venho de uma preparação boa. Espero que estar em campo o mais rápido possível - disse ao site oficial.





O atacante vai passar por exames médicos e assinatura de contrato para, na sequência, iniciar os trabalhos com o grupo comandado pelo técnico Eduardo Barroca. Após a vitória sobre o FC Cascavel, no último domingo, o treinador comentou sobre o jogador de 26 anos.





- Não tive contato pessoal com o jogador. Por mais que ele estivesse treinando no Cruzeiro, um treinador só sabe a real condição quando você tem o contato e coloca para treinar. Eu estou pensando com relação a isso parte a parte. Primeiro, esperar ele chegar. Depois, passar por todas as avaliações médicas, ver o nível que ele está e, passar pela intensidade de treino, pelo meu nível de cobrança e o que nós queremos dele - disse em coletiva à imprensa após a vitória sobre o FC Cascavel, por 2 a 1, no domingo.





Barroca ainda adiantou que a chegada de Sassá vai aumentar a concorrência no ataque do Coxa. Na posição de centroavante, atualmente a equipe conta com Igor Jesus e Wanderley.





- Entendo que vamos aumentar o nível de competição nessa posição.





Sassá terá os vencimentos custeados por Coritiba e Cruzeiro, ficando com o Coxa a maior parte. Na negociação, ficou acertado que, se chegar uma proposta de um clube ao Cruzeiro pelo atleta, o Coxatem 72 horas para igualar a proposta ou liberá-lo para o acerto. Além disso, haverá uma taxa de vitrine ao clube paranaense em caso de negociação no meio do contrato.





Luiz Ricardo Alves, o Sassá, foi contratado pela Raposa em 2017 - realizou 80 partidas e marcou 20 gols. Ele começou no Botafogo e também tem passagens por times como Oeste e Náutico, além do Cruzeiro.





Globo Esporte