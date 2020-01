Coritiba domina o CSA e vence na estreia dos times na Copa São Paulo

(Foto: ALE VIANNA/ALTAPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO)









O Coritiba venceu o CSA por 2 a 0, no Canindé, neste sábado, e começou bem a campanha no grupo 32 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dominando a maior parte da partida, o Coxa garantiu os três pontos com gols de Pablo Mendes, em bela jogada, no primeiro tempo, e de José Daniel, aproveitando falha da defesa, na etapa final.





Coritiba e CSA abriram a rodada da chave, que tem ainda Portuguesa e São Bento. Os times voltam a jogar na terça-feira: o Coxa pega a Lusa, às 13h (de Brasília), e os alagoanos encaram o São Bento, às 15h15 (de Brasília). Veja a tabela completa da Copinha.





O Coritiba começou o jogo pressionando e não demorou para abrir o placar. Aos quatro minutos, Pablo Mendes recebeu lançamento longo, dominou com categoria para tirar do zagueiro e bater no canto, marcando o primeiro do Coxa. O Alviverde seguiu em cima e teve pelo menos mais duas boas chances de ampliar o placar no primeiro tempo. Do outro lado, o CSA tinha muita dificuldade para criar as jogadas e dar trabalho no ataque.





O CSA mudou no intervalo, mas o Coritiba continuou controlando as ações ofensivas. O segundo gol saiu aos cinco minutos. Após falha da zaga alagoana, José Daniel recebeu de Pablo Mendes e ampliou. O Coxa ainda mandou uma bola no travessão e teve outras duas chances de fazer o terceiro gol. O CSA até esboçou uma melhora, chegou mais ao ataque, mas sem maior perigo.





Globo Esporte