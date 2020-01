Cursos gratuitos para áreas esportivas oferecem oportunidades de qualificação no DF

Começar 2020 preparado para mercado de trabalho é o que todo mundo deseja, e quem é apaixonado pelo mundo esportivo e turístico, e pretende trabalhar na área, tem um motivo a mais para se sentir motivado no DF. A Associação Luta pela Vida, organização social sem fins lucrativos, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, e com o apoio do Governo do Distrito Federal, acaba de lançar os cursos gratuitos “Profissão Esporte” e ”Qualifiturismo”, oferecidos para quem busca atuar na produção de eventos esportivos e turísticos.





As iniciativas oferecem a jovens, a partir de 15 anos, e adultos a oportunidade de se qualificarem gratuitamente na área esportiva e turística, visando mostrar novas oportunidades, além da recolocação no mercado de trabalho trazendo inovação e organização nas profissões.





www.cursosgratuitos.bsb.br/ Com 240 vagas disponíveis, sendo 120 para cada curso, as inscrições começaram ontem (02) nos links www.cursosgratuitos.bsb.br/esporte/inscricao/

qualifiturismo/inscricao . No dia 13 de janeiro, os organizadores enviarão um email de convocação para os interessados efetivarem suas matrículas na sede dos cursos, que fica na Asa Sul. Por ordem de chegada, das 8h às 20h, os interessados devem entregar as cópias do RG, CPF e comprovante de residência nos dias estipulados.





Sobre os cursos





Os cursos começarão no mesmo dia, 20 de janeiro e vão até o dia 06 de março, de segunda a sexta-feira. Será turno noturno para o curso “Profissão Esporte” e turno matutino e noturno para o curso “Qualifiturismo”, os alunos terão a oportunidade de aprender com profissionais capacitados na área do esporte e turismo, e vivenciar diversas experiências do mercado de trabalho. O objetivo é oferecer oportunidade para quem busca trabalhar com eventos esportivos e turísticos de pequeno a grande porte.





A programação dos cursos terá disciplinas voltadas para as áreas do marketing, redes sociais, gestão estratégica e economia, além de palestras com profissionais da área, e uma visita técnica no sábado. Os cursos terão carga horária de 120 horas, 4h por dia.





“Os matriculados deverão apenas trazer força de vontade e determinação de aprender e trabalhar.Vamos disponibilizar gratuitamente apostila, caderno, caneta, camiseta e kit lanche, e, ao final dos cursos, os participantes receberão um certificado comprovando sua formação”, explica Romulo Soulz, Presidente da Associação Luta pela Vida.





Serviço:





Curso Profissão Esporte





Inscrições: www.cursosgratuitos.bsb.br/esporte/inscricao





Período do curso: 20/01 até 06/03

Carga horária: 120 horas (4h por dia)

Periodicidade: segunda a sexta-feira e visita técnica em um sábado.

Turno: Noturno

Local: CRS 514 SUL BLOCO B LOJA 59, 70.380-525 - Asa sul





Curso Qualifiturismo





Inscrições: www.cursosgratuitos.bsb.br/qualifiturismo/inscricao





Período do curso: 20/01 até 06/03

Carga horária: 120 horas (4h por dia)

Periodicidade: segunda a sexta-feira e visita técnica em um sábado.

Turno: Matutino e Noturno





Local: CRS 514 SUL BLOCO B LOJA 59, 70.380-525 - Asa sul





Outras informações:

Os cursos vão disponibilizar para o aluno gratuitamente:

- Aulas e palestras

Apostila, Caderno e Caneta

- Kit Lanche (todos os dias de aula)





Mais informações dos dois cursos: (61) 99426-0606





