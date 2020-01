Definido o percurso da Maratona do Rio 2020

A organização da Maratona do Rio revelou a informação mais aguardada pelos apaixonados por corridas: o percurso da 18ª edição do maior festival de corridas da América Latina, que acontece entre os dias 11 e 14 de junho de 2020, durante o feriado de Corpus Christi. O trajeto é quase o mesmo do ano passado, porém sem a subida e descida do túnel Rio 450, tornou-se 100% plana e, portanto, mais rápida.





A Largada/Chegada será no Aterro do Flamengo. A prova largará seguindo em direção ao Centro da Cidade, passando pelo Praça XV, Rua 1º de Março, entrando pela primeira vez no 1º Distrito Naval (como na Maratona Olímpica), contornará o Museu do Amanhã na Praça Mauá, seguindo pelo Boulevard Olímpico até o AquaRio, retornando pela Via Binário, seguindo pela Av. Venezuela até entrar na Av. Rio Branco, passando em frente a Igreja da Candelária, acessando a Rua 1º de Março, contornará o Museu Histórico Nacional, seguindo pelo Aterro, Botafogo , Copacabana e Ipanema, fará o retorno no final do Leblon em direção ao Leme, para voltar ao Aterro do Flamengo no mesmo local da Largada.





Para João Traven, diretor da Spiridon Eventos, empresa que junto da Dream Factory, organizam a prova, as mudanças no percurso vão ser determinantes no tempo total de prova e na melhor experiencia para os atletas. "Pensamos sempre no bem-estar dos nossos atletas amadores ou não. A nossa ideia com as mudanças no percurso, agora, mais linear, plano e rápido, é tornar a prova ainda mais agradável. Essa mudança certamente vai impactar diretamente o tempo final da prova. Esperamos que o público goste", afirma Traven.





A Avenida Niemeyer, continua fechada por determinação judicial após constantes episódios de deslizamentos na via. Claudio Romano, CEO da Dream Factory, enfatiza que a decisão de não esperar a liberação da via pela justiça se faz pela segurança do público e a necessidade de os atletas começarem a preparação da corrida. "Nosso maior objetivo é que o corredor tenha uma experiencia inesquecível. Esperamos até o último momento possível para a liberação da via que continua fechada e impede que o percurso tradicional seja feito, além disso os atletas precisam se preparar", disse Romano.