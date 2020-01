Disputado por Corinthians e Palmeiras, Rony passa a treinar com time B do Athletico

(Foto: Albari Rosa/Gazeta do Povo)









O atacante Rony não ficará disponível para o grupo principal do Athletico até que sua situação seja resolvida. Disputado por Corinthians e Palmeiras, ele também vive a pressão dentro do clube rubro-negro para que estenda o seu contrato, que acaba em 2021. As negociações estão paradas.





Em meio ao impasse, ele passou a treinar com o grupo de aspirantes do Furacão, mas ainda não há previsão se será utilizado no Campeonato Paranaense. Rony não viajou com o grupo principal do Athletico para os dois amistosos na Argentina, que terminaram neste domingo.





A negociação sobre Rony começou com o Corinthians, em indicação do técnico Tiago Nunes, que o treinou no Athletico. O valor da multa contratual gira em torno de 12 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões), que o clube não tem e tenta uma nova negociação, com o pagamento de 50% do valor total.





O atacante e seu representantes já receberam uma carta de intenção do Corinthians afirmando que quer o jogador e que corre atrás do dinheiro. Por outro lado, o Palmeiras entrou forte no negócio acenando uma negociação, que não passa pelos 12 milhões de euros da rescisão, mas tem alguns trunfos.

Clima entre clubes pode interferir

Entre o negócio está também a intenção ou não do Athletico em negociar com os dois clubes. O Corinthians está atravessado na garganta da diretoria atleticana, sobretudo do presidente Mario Celso Petraglia, com o episódio da transferência de Tiago Nunes.





O treinador deixou o Athletico no fim do ano passado de forma tumultuada e com acusações mútuas. De um lado, o rubro-negro acusou o treinador de ingratidão e reclamou da postura do Corinthians, que teria negociado sem anuência do clube. O treinador, agora no Corinthians, disse ter mágoa da forma como foi tratado no fim do ano passado.





Do outro lado, o clima entre Athletico e Palmeiras é bem menos belicoso. Os clubes possuem uma convivência pacífica e fizeram negócio recentemente, com a transferência do atacante Carlos Eduardo para Curitiba. Os valores por Carlos Eduardo podem até mesmo entrar na negociação.





Globo Esporte