Doncic se agiganta no último quarto, e Mavericks se reabilitam batendo os Nets no Texas

Com uma atuação de gala de Luka Doncic no último quarto, o Dallas Mavericks fez as pazes com a vitória ao superar o Brooklyn Nets por 123 a 111 na noite desta quinta-feira no Texas. Após duas quedas consecutivas (Lakers e Thunder), os Mavs voltaram a vencer e subiram para o 5º lugar na Conferência Oeste. Com uma lesão no joelho esquerdo, Kristaps Porzingis seguiu desfalcando a equipe.





Doncic fez a diferença para os locais. Marcando 15 dos 31 pontos do time texano nos 12 minutos derradeiros, o jovem astro eslovenos regeu a arrancada do Dallas, frisando seu desempenho com 31 pontos, 13 rebotes e 7 assistências. Com 100% de aproveitamento nos chutes de três (converteu os cinco que tentou), Seth Curry anotou um total de 25 pontos e também merece destaque. Maxi Kleber (18 pontos) e Boban Marjanovic (10 pontos e 7 rebotes em apenas 13 minutos em quadra) foram outras boas peças.





Pelos lados dos Nets, as maiores referências vão para Spencer Dinwiddie, dono de 19 pontos. Com 14, o ala-armador bósnio Dzanan Musa veio a seguir entre os pontuadores da franquia novaiorquina, que perdeu o quarto compromisso seguido e passa a correr riscos de sair da zona de classificação para os playoffs do Leste.





O jogo





Depois de um primeiro quarto muito parelho, o Brooklyn esteve melhor no período seguinte e foi para o descanso com a vantagem parcial de 65 a 60. Mostrando bom jogo coletivo (sete jogadores terminariam a partida com dois dígitos na pontuação), os visitantes indicavam que poderiam derrubar os donos da casa.





Contando com o talento de Doncic e a pontaria infalível de Seth Curry, os Mavericks correram atrás e reequilibram o embate, que ficou igual em 93 a 93. O ala-armador esloveno, porém, tomou à frente no quarto final e acabou com o jogo. Anotando 15 dos 31 pontos dos locais, liderou a arrancada do Dallas, que abriu vantagem e liquidou a fatura.





Campanhas





Nets: 16v, 17d (7º do Leste)

Mavs: 22v, 12d (5º do Oeste)

Clippers voam após intervalo e passam pelos Pistons

O Los Angeles Clippers fez o seu dever de casa e venceu o Detroit Pistons por 126 a 112. Irresistível após o descanso (venceu o terceiro quarto por 37 a 16), o time californiano virou o jogo e disparou para a vitória. Kawhi Leonard marcou 18 pontos, mas esteve estive abaixo de seu habitual, cabendo o destaque para dois homens que saíram do banco: Montrezl Harrell (23 pontos) e Lou Williams (22). Com problema no tendão do pé esquerdo, Paul George não voltou do intervalo. Bruce Brown (15) terminou como o melhor pontuador dos Pistons.





Campanhas





Pistons: 12v, 23d (11º do Leste)

Clippers: 25v, 11d (3º do Oeste)

Jazz seguram os Bulls em Chicago

Já o Utah Jazz se deu bem fora de casa. A franquia de Salt Lake City bateu o Chicago Bulls por 102 a 98 em Illinois e emplacou o quarto triunfo seguido. Bojan Bogdanovic, com 19 pontos, foi o cestinha dos visitantes, e Rudy Gobert cravou mais um duplo-duplo (17 pontos e 12 rebotes). E nem mesmo os 26 pontos anotados por Zach LaVine foram capazes de evitar o revés dos Bulls.





Campanhas





Jazz: 16v, 17d (7º do Oeste)

Bulls: 22v, 12d (5º do Leste)

Thunder abatem Spurs no Texas

Outro que venceu no reduto do rival foi o Oklahoma City Thunder. Tendo Shai Gilgeous-Alexander à frente (25 pontos), o OKC levou a melhor sobre o San Antonio Spurs por 109 a 103 e segue em alta no Oeste( quarta vitória consecutiva). Assinalando 30 pontos, DeMar DeRozan fechou como o maior anotador dos Spurs e do jogo.





Campanhas





Thunder: 19v, 15d (7º do Oeste)

Spurs: 14v, 19d (8º do Oeste)

Kings encerram jejum com Fox e Hield no comando

Tendo De’Aaron Fox (27 pontos e 9 assistências) e Buddy Hield (26 pontos) à frente, o Sacramento Kings superou em casa o Memphis Grizzlies por 128 a 123 e pôs fim à sequência de oito derrotas. O ótimo calouro Ja Morant marcou 23 pontos e foi o melhor elemento nos Grizzlies. Ultrapassado pelo oponente, a equipe do Tennessee caiu para o antepenúltimo lugar no Oeste.





Campanhas





Grizzlies: 13v, 22d (13º do Oeste)

Kings: 13v, 22d (12º do Oeste)

Wolves passam fácil pelos Warriors

O Minnesota Timberwolves não encontrou problemas para vencer diante de sua torcida o Golden State Warriors por 99 a 84. Robert Covington (20 pontos e 10 rebotes) e Shabazz Napier (20 pontos) foram os destaques dos Wolves, cabendo a Glenn Robinson III (16 pontos) ser o cara do ainda muito desfalcado time californiano.





Campanha





Warriors: 9v, 27d (15º do Oeste)

Wolves: 13v, 21d (11º do Oeste)





Globo Esporte