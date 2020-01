Éderson entra na Justiça contra o Cruzeiro, pede rescisão e pagamento de R$ 2 milhões

(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)









O volante Éderson entrou com ação na Justiça do Trabalho contra o Cruzeiro, na última quarta-feira, confirmou um dos representantes do atleta, que preferiu falar sob condição de anonimato. Segundo ele, o pedido é da rescisão unilateral do contrato de trabalho do jogador, mais o pagamento de atrasados, que gira em torno de R$ 2 milhões.





Éderson tem a receber do Cruzeiro três meses de salário atrasado, férias, 13º e FGTS atrasados, além do pagamento de luvas e imagem, assinados em outro contrato com o Cruzeiro. Como a ação é nova, o clube mineiro ainda não foi notificado. A informação da ação na Justiça foi publicada, inicialmente, pela rádio Itatiaia e confirmada pelo GloboEsporte.com.





Mas Éderson já não compareceu ao treino do Cruzeiro, na tarde desta quinta-feira, assim como o atacante David. O clube mineiro informou que ainda não havia sido comunicado sobre o motivo da falta.





Éderson veio por empréstimo em agosto de 2018, vindo do Desportivo Brasil-SP. O jogador atuou pela base e pelo profissional e foi comprado, em julho do ano passado, pelo clube mineiro. Na ocasião, o Cruzeiro acertou o pagamento de R$ 1 milhão por 50% dos direitos econômicos.





Nesta negociação, o Cruzeiro também não acertou o valor total ainda com o Desportivo. O contrato de Éderson iria até agosto de 2023. Pelo Cruzeiro, Éderson atuou em 27 partidas, com dois gols marcados: contra Botafogo e Corinthians.





É o terceiro jogador que entra na Justiça contra o Cruzeiro. O zagueiro Fabrício Bruno, que teve a negociação travada com o Bragantino, e o meia Thiago Neves, também entraram na Justiça do Trabalho, requisitando a rescisão do contrato e mais o pagamento de atrasados.





