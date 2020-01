Em jogo bastante movimentado, Ituano e Botafogo-SP empatam

(Foto: Miguel Schincariol/ Ituano)









Na noite desta quarta-feira, Ituano e Botafogo-SP empataram em 2 a 2, no Novelli Júnior, em Itu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, as duas equipes seguem sem vencer no torneio.





Não faltaram emoções no interior paulista. Diego Cardoso abriu o placar para os visitantes logo aos quatro minutos de jogo, de cavadinha. Contudo, o empate veio ainda na primeira etapa. Após escanteio na direita e desvio na primeira trave, o zagueiro Suéliton mandou para as redes.





O segundo tempo foi mais agitado ainda. Aos 19 minutos, Caíque Sá foi derrubado dentro da área e o juiz assinalou pênalti. Na cobrança, Rafinha voltou a colocar o Botafogo na frente. Mas, a igualdade não demorou a voltar. Dez minutos depois, o experiente Côrrea, em seu 50º jogo pelo Ituano, recebeu na entrada da área e bateu firme, rasteiro. A bola desviou em Didi e morreu dentro do gol. Na reta final, Gabriel Baralhas chegou a ser expulso do lado rubro-negro, mas o placar não modificou.





A igualdade não foi boa para nenhuma das equipes. Ambas continuam na lanterna dos seus respectivos grupos com apenas um ponto conquistado.





Gazeta Esportiva