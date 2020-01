Em meio à crise política, Botafogo-SP anuncia contratação de atacante formado no Santos

O Botafogo-SP encerrou 2019 com o anúncio da contratação de Diego Cardoso, atacante de 25 anos formado nas categorias de base do Santos. O atleta estava no Guarani, onde disputou a série B do Campeonato Brasileiro.





Além da passagem pelo Bugre, Diego já foi emprestado ao Bragantino e Vila Nova. Ainda passou pelo sub-23 do Santos e foi destaque no Brasileiro de Aspirantes.





Jogando em Campinas, Diego disputou 32 partidas e marcou 11 gols.





Este é o oitavo reforço do Pantera para 2020. Além do atacante, o clube apresentou o goleiro Igor Bohn, os zagueiros Jordan e Lucas Rocha, o meia Gabriel Calabres e os atacantes Murilo Oliveira, Rafinha e Gustavo Henrique.





Em meio a indecisões com a formação da S/A dentro do clube, o Botafogo se mantém tímido no mercado. Dirigentes e conselheiros do Pantera discordam do acordo firmado com o empresário Adalberto Baptista para gerir o clube nos próximos anos. Uma comissão quer o rompimento do contrato.





O Bota estreia no Paulista no dia 23 de janeiro, às 21h30, contra o Corinthians em Itaquera.